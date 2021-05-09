منها حرب أهلية ولحم غزال.. أعمال رمضانية ناقشت تصوير الأزواج لزوجاتهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 أعمال خلال الدراما الرمضانية لعام 2021، جسدت العنف الأسري والابتزاز، إذ ناقش مسلسل «القاهرة كابول» هذه القضية من خلال الفنان فتحي عبدالوهاب، الذي يقوم بدور الإعلامي «طارق كساب» وبين طليقته عبر مشهد للابتزاز ضمن أحداث الحلقة 19، والتي أثارت ضجة كبيرة فور عرضها، إذ تضمن المشهد كلمات تدل على الخيانة الزوجية، حينما قال «هفضحك وأعملك صور مش تمام وأنزلها على النت، ممكن أطلعك ست مش كويسة وأفضحك، وممكن أخلي ابنك يتعاير بيكي طول العمر، بفيديوهات وصور مفبركة».

وناقش أيضًا مسلسل «حرب أهلية»، القصة ذاتها، من خلال عدة مشاهد جمعت بين أروى جودة، التي تقوم بدور «فريدة»، وزوجها «يوسف» الذي يقوم بدوره باسل خياط، إذ هددها حينما طلبت منه الطلاق بنشر فيديوهات مسيئة لها وإرسالها إلى والدها.

وقال باسل خياط خلال المشهد: «تحبي أبوكي يشوف معانا، شوفي هتعملي ايه أنا لسه باقي عليكي»، لترد عليه في ذهول: «انت كنت بتصورني أنت مجنون، ما أنت معايا في الفيديوهات أكيد مش هتفضح نفسك على النت».

ليرد الزوج قائلًا: «أنت إيه وتفكير مراهقين ايه، أنا هبعتهم لأبوكي، خليه يموت من الفضيحة»، ليتبادلوا أطراف الحديث، إذ قالوا: «فضيحة إيه واحدة مع جوزها أنت اللي مريض ومنحرف وأنا هطلع ضحية»، ليرد قائلًا: «هفهمه إنك اللي مصورة الفيديوهات دي».

مسلسل لحم غزال الحلقة 27

وخلال أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة27، عُرض مشهد للفنانة مي سليم، وهي في حالة انهيار تام، جراء مقطع فيديو صوره زوجها شوقي، الذي يقوم بدوره الفنان ياسر الطوبجي، الذي قام بتصويرها عارية داخل الحمام، ومن ثم قام بابتزازها، بعدما فضحت أمره وحقيقة قيامه بالتحرش بابنته ودخول الغرفة عليها، ولكن لحسن الحظ كان ابن شوق، يقوم بتوثيق الجريمة عبر هاتفه المحمول.