تقلل من غثيان الصباح للحوامل.. 14 فائدة للفواكه المجففة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج الحامل إلى نظام غذائي متوازن خلال فترة الحمل، يساعدها على البقاء بصحة جيدة، وتلبية احتياجات الجنين طوال فترة الحمل، وتعتبر الفواكه المجففة نظام غذائي متكامل يساعد إضافته في الوجبات على تغذية الحامل.

فوائد التين المجفف للحوامل

توجد العديد من الفوائد للتين المجفف على الأم وجنينها، ومن ضمن فوائده كما ذكر موقع «web md»:

- تقوية عظام الأم أثناء الحمل وبعد الولادة.

- يساعد التين المجفف على تطور دماغ الجنين، نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك.

- السيطرة على الجوع عند تناوله بين الوجبات.

- يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

- يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ويقلل من فرص حدوث الإمساك.

- يخفف من غثيان الصباح.

- يساعد البوتاسيوم على خفض مستويات السكر في الدم.

فوائد الفواكه المجففة للحوامل

- يساعد نظام غذائي غني بالألياف في التخلص من مشكلة الإمساك، ويمكن إضافة ما يقارب 25-30 جراما من الألياف إلى النظام الغذائي للحامل.

- قد تساعد الفواكه المجففة في التقليل من خطر الولادة المبكرة، ويحتوي ربع كوب من المشمش المجفف على 0.6 جراما من الحديد، وربع كوب من الزبيب على 0.78 ميلي جراما من الحديد.

- يساعد تناول التين والتمر المجفف بشكل يومي لتلبية بعضا من الاحتياج اليومي للحديد.

- يعتبر التمر من المصادر الغنية بالماغنسيوم الذي يساعد في نمو الأعصاب والعظام.

- تحتوي الفواكه المجففة على فيتامين ج، الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

- يعد التين المجفف من المصادر الغنية بالبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم في أداء العضلات والتقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

- ينصح الأطباء بتناول الفواكه المجففه باعتدال للحصول على فوائدها الصحية، وتخفيف الشعور بالجوع.