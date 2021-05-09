للنساء.. كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرتبط عيد الفطر 2021، عند المصريين بـ«الكعك والبسكويت»، حيث يحرص المصريون على تناولهما خلال عيد الفطر، وتشتهي النساء تلك الحلويات من العام للعام، حيث يشجع الجو الأسري و«لمة العيلة»، على تناول الكعك والبسكويت بكثرة، لكن البعض لا يعرف أن لهما الكثير من الأضرار الصحية سواء على الجهاز الهضمي أو على زيادة الوزن، فالإسراف في تناول حلويات العيد، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، وتتساءل السيدات عن كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021.

«الوطن» طرحت سؤالاً، كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021، على الدكتورة دعاء درويش، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟: «متاكليش كعك كتير»

أكدت الدكتورة دعاء درويش، أن عيد الفطر 2021 مشهور بالحلويات وأهمها «الكعك والبسكويت»، فهو يسمى «عيد الكعك»، لكن يجب تجنب الإسراف في تناوله، خاصة أنه يحتوي على نسبة دهون وسكريات عالية جداً، كي تحمي النساء نفسها من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021، فالكعكة الواحدة تحتوي على نحو 350 سعرا حراريا، بحانب احتوائه على «السمن والسكر»، ما يجعل له تأثيرا وضررا كبيرا على صحة الإنسان ومنها البنكرياس والكبد والشرايين، كما يعمل على رفع الأنسولين في الدم مباشرة.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن للنساء أن تحمي نفسها من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021، بأنها إذا رغبت في تناول الكعك والبسكويت، لا يكون على معدة خالية، لأنه لن تشعرين بالشبع على معدة خالية، وسيعمل على رفع الأنسولين وعدم الإحساس بالشبع، حيث يجب تناوله بعد الوجبة بنصف ساعة، مع ضرورة القيام بمجهود بدني لحرق السعرات الحرارية المكتسبة.

كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟: «طبق السلطة ضروري»

كما أجابت درويش على سؤال كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟، أنه من الضروري تناول طبق السلطة الخضراء في الوجبات، فضلاً عن عدم الإكثار من الطعام، ولكن اعتمدي على نوعية الطعام، بحيث تشمل كافة أنواع البروتينات، حيث أن الإنسان الطبيعي يتناول من 800 لـ1600 سعر حراري يومياً، ويُفضل عدم تناول الأكل بعد الساعة 7 مساءً.

كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟: «تناولي الخضروات»

وتشير إلى أنه للإجابة على سؤال كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال عيد الفطر 2021؟، يجب على النساء تناول الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات، حيث أنها لا تحتوي على نسبة سكر عالية، كما يجب شرب الكثير من المياه، لأنها أكثر حاجة قادرة على تحريك الوزن وعدم زيادته، فضلاً عن الابتعاد عن المشروبات الغازية لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.