دعاء الزواج من شخص معين ليلة القدر: يارب يكون من نصيبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص الكثير من الفتيات خلال العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم، وبخاصة الليالي الوترية وليلة القدر، على الدعاء بالزواج باسم شخص معين تردده بينها وبين نفسها، وتتمنى من الله أن يجعله من نصيبها وتتزوج منه.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء الزواج من شخص معين.

دعاء للزواج من شخص معين

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.

- اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اغننا بحلالك عن حرامك.

- اللهم هب لي من لدنك زوجًا هينًا لينًا مرفوعًا ذكره في السماء والأرض وأرزقني منه ذرية طيبة عاجلًا غير اّجل إنك سميع الدعاء.

أدعية للزواج من شخص معين

- اللهم اجمع بيني وبينه بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم.

- اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم فيه خيرا فزوجه وأقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي واّخرتي فاقدره لي.

- يا إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجا إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير، يا من إذا قلت لشيء كن فيكون.