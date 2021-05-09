في العشر الآواخر من رمضان.. أدعية ليلة القدر لتحقيق الأمنيات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ننتظر من بداية الشهر الفضيل العشر الآواخر من شهر رمضان، للإكثار من الأدعية والتوسل إلى الله، تحريا لـ ليلة القدر، وتوجد بعض أدعية ليلة القدر التي يستحب الدعاء بها أملا في الاستجابة من الله وتحقيق الأمنيات.

أدعية ليلة القدر لتحقيق الأمنيات

«اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، ولا تعاقبنا بكثرة ذنوبنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء، ربنا أعطنا من الأمان ما يكفي للتغلب على ما نخافه، ومدنا بالطمأنينة كي نتجاوز الأيام إن ثقلت، وألهمنا صبرا على ما لا نطيق، اللهم ارح قلوبنا من كل ضيق وأجبرنا وارض عنا يا الله».

«اللهم بحق هذا اليوم الفضيل ارحم جميع أموات المسلمين والمسلمات، وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا من قائمين ليلة القدر، اللهم ارحم من اشتاقت لهم أرواحنا وهم تحت الثرى في هذه الليلة المباركة، اللهم في ليلة القدر المباركة أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأمواتنا من النار، اللهم بلغنا ليلة القدر».

«يارب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فأقدر لنا فيها كل خير، ويسر لنا كل عسر، وأبعد عنا كل شر، واكتبنا من عتقائك في هذا الشهر، واجعلنا مستجابي الدعوة إلى الله».

«اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، فارزقنا نورها وخيرها وبركتها اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا مجيب الدعاء».