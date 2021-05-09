خبيرة أبراج تتوقع موعد انتهاء ذروة كورونا: اللي جاي أمراض وأوبئة ومشاكل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عاد الحديث مجددًا عن أزمة كورونا عقب ارتفاع أعداد المصابين، وتدهور الحالة الصحية من جديد، ليواجه العالم في ذروة جديدة مع الفيروس المتفشي، الذي حصد أرواح الكثير.

البحث عن موعد انتهاء ذروة كورونا، أمر يشغل الكثير من المواطنين في مصر، التي بدأت تشهد زيادة في أعداد الحالات بشكل واضح وملحوظ.

خبيرة أبراج تتوقع: اللي جاي أمراض

من جانبها توقعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، موعد انتهاء ذروة فيروس كورونا، مؤكدة إن الأمر سيشهد الكثير من التغيرات الفلكية، وعلى إثرها العديد من التغيرات في أمر فيروس كورونا ومشاكل الصحة وغيرها، موضحة «الفترة اللي جاية فيها قلق 26 مايو خسوف قمر وأمراض وزيادة في المصابين والحالة الصحية هتتدهور، مع جود الشمس حاليا»

وأكدت خبيرة الأبراج، لـ«هن»، إنه من اليوم وحتى 20 مايو، سيحدث خسوف للقمر، وتكون منزلة الصحة سلبية: «الصحة هتتدهور في الوقت ده، ومش هتتحسن».

وتابعت: «للأسف كوكب عطارد هيتراجع في 30 مايو، وهيحصل انتكاسة وعطلة في كافة الأمور».

أما عن تاريخ 10 يونيو الذي سيشهد كسوف شمس، أكدت أن تلك الفترة سيعاني البعض من ضعف المناعة ومشاكلها ما يزيد من حالات الإصابة.

وتابعت: «في 14 يونيو هيكون في مربع فاكي بين زوحل وأورانس بيتسبب حالة صحية مش مستقرة في مصر»، مستطردة: «هيحصل تراجع في الحالة الصحية، لحد بعد 20 يونيو، لأن كوكب المشتري بيتراجع تراجع في الحالة الصحية»، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من الأمراض والأوبئة.

موعد انتهاء ذروة كورونا

أما عن موعد انتهاء ذروة الكورونا، أكدت خبيرة الأبراج إنه من المتوقع أن تنتهي شيئًا فشيئًا في 20 يوليو القادم: «الأعداد هتقل والبلد هترجع تفتح تاني».