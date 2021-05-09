ما هو الوقت المناسب لإنهاء العزل المنزلي؟.. وإليك إرشادات مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلجأ معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى التعافي تحت إطار الحجر الصحي المنزلي، حيث لا تتطلب جميع حالات الإصابة بكوفيد-19 دخول المستشفى.

الحجر الصحي في المنزل يعني الوقت الذي يعزل فيه المريض، الذي تظهر نتيجته إيجابية، نفسه في المنزل باتباع جميع الاحتياطات والبروتوكولات التي تقترحها السلطات الطبية.

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة عادةً باتباع الحجر الصحي المنزلي، ولكن ما هو الوقت المناسب لإنهاء الحجر الصحي؟.. هذا ما يستعرضه موقع indiatimes.

متى يجب إنهاء الحجر المنزلي / العزلة؟

نظرًا لطبيعة الأعراض وفترة حضانة الفيروس (التي تتراوح من 5 إلى 12 يومًا)، يمكن أن يستغرق التعافي من كورونا 14 يومًا على الأقل، ومع ذلك ، يمكن إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي لمريض فيروس كورونا إذا مر 14-17 يومًا على الأقل بعد ظهور الأعراض.

يمكن لأولئك الذين يعانون من عدوى بدون أعراض إنهاء الحجر الصحي بعد 10 أيام من أول اختبار إيجابي للفيروس، يمكن أن يساعدك التحدث إلى طبيبك المعالج في تحديد الوقت المناسب لإنهاء العزلة.

يمكن أن تعتمد مدة الحجر الصحي والوقت المناسب لإنهائه أيضًا على نوع وشدة الأعراض، عادة ما تكون الحمى هي العلامة الكلاسيكية للعدوى، وإذا استمر الشخص دون أن يصاب بالحمى لمدة 3 أيام، أو استخدم الأدوية لخفض الحمى، ولاحظ تحسنًا تدريجيًا في أسبقية الأعراض، فإنه يعتبر آمنًا لإنهاء الحجر الصحي المنزلي.

يمكن أن يكون الحصول على تقريرين سلبيين من اختبار RT-PCR (يفصل بينهما 24 ساعة) بمثابة علامة على تعافي الشخص من فيروس كورونا ويمكنه إنهاء الحجر الصحي المنزلي.

من المفترض أن تكون فترة العزل المنزلي 14 يومًا لأن الخبراء يعتقدون أن هذا هو الوقت الذي يمر فيه الفيروس في مساره ويموت، وفقًا للدكتور رانديب جوليريا ، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) ، "ثبت علميًا أن الفيروس في الحالات الخفيفة يموت بعد ستة أو سبعة أيام".

أضاف الدكتور جوليريا أيضًا أن اختبار RT-PCR يمكن أن يعود إيجابيًا إذا التقط جرعة فيروسية، ومع ذلك، فإن الجرعة المتبقية تنتمي إلى الحطام الفيروسي الميت ولا تشكل أي خطر لانتشار العدوى أو انتقالها.

بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة قد يقترحون من قبل الأطباء إجراء فترة عزل أطول من المعتاد وأيضًا الخضوع لمزيد من الاختبارات.

يمكن لأي شخص أيضًا الانضمام إلى العمل والقيام بالأعمال الروتينية الأخرى إذا كان قد مر عليه 17 يومًا منذ ظهور الأعراض لأول مرة، ويشعر أنه قد تحسنت مستويات الطاقة للقيام بالعمل.

هل يمكنك نقل الفيروس بعد انتهاء العزلة؟

تتلاشى نسبة وجود الفيروس في الجسم بعد انتهاء الأعراض المعدية، مما يعني أن الشخص لم يعد قادرًا على نقل الفيروس للآخرين.

ومع ذلك، من أجل السلامة والرفاهية العامة، ينصح الأطباء المرضى الخاضعين للعزل في المنزل بمواصلة 7 أيام أخرى من الحجر الصحي، وارتداء الأقنعة والحرص على النظافة والتدابير الوقائية في المنزل.

متى يكون من الآمن التواجد حول أشخاص آخرين؟

عندما يكون الشخص معديًا أو تظهر نتيجة الاختبار إيجابية، فإن العزلة أمر بالغ الأهمية، يمكن لأي شخص مصاب بـ COVID-19 أن يختلط بأمان مع الناس بمجرد انتهاء فترة العزلة ويكون هناك انخفاض واضح في الأعراض، ومع ذلك، باتباع البروتوكولات الأساسية ، لا يزال ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي مهمين.

ما الذي يجب أن تعرفه إذا كنت ترعى شخصا مصابا بـ كورونا في المنزل؟

التواجد على مقربة من الشخص قد يعرضك للمخاطر، بشكل عام، يجب عزل أي شخص تعرض لـ كوفيد أيضًا، واتباع الاحتياطات الحثيثة ومراقبة أعراضه، بعد انتهاء فترة العزلة مباشرة، سيكون من الآمن الخروج أو مقابلة الناس.

ما هي الإرشادات الأخرى التي يجب على الأشخاص الخاضعين للعزل في المنزل اتباعها؟

بصرف النظر عن الحجر الصحي، يجب على المريض أيضًا التأكد من اتباع النظافة المناسبة، انتبه إلى التخلص السليم والمعزول من النفايات، والصرف الصحي والتطهير الذي يحدث.