متى يجب أن تحصل على اللقاح بعد التعافي من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد مصر والعالم زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع كل يوم يمر، ومع ذلك، فإن حملات التطعيم تمنحنا بصيص أمل في الوقت الحالي، كلما تم تطعيم الأشخاص المؤهلين بشكل أسرع، كان من الأفضل أن نكون قادرين على مكافحة الوباء، والأهم من ذلك كله، تقليل الإصابات والوفيات.

متى يجب على المرضى المتعافين أخذ اللقاح؟

الحصول على لقاح كورونا هو أيضًا إحدى الطرق التي يكتسب بها الشخص مناعة ضد فيروس كورونا، ولكن متى يجب أن يحصل الشخص المصاب على الجرعة؟.. إذا كنت مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد ولم يتم تطعيمك بعد، فإليك ما تحتاج إلى معرفته الآن، وفقا لموقع indiatimes.

يجب على جميع مرضى كوفيد المتعافين الحصول على اللقاح

وفقًا للتقديرات الحالية، فإن جميع لقاحات فيروس كورونا قيد الموافقة فعالة بنسبة تزيد عن 80٪ وواعدة بشكل لا يصدق في تقليل الأعراض والشدة والوفيات وكذلك الوقت المستغرق للتعافي.

حتى إذا كانت هناك فرصة ضئيلة للإصابة بـ COVID مرة أخرى، فإن التطعيم سيقلل بشكل فعال من المخاطر التي قد تعقد الحالة، ومن ثم، حتى إذا كنت قد أصبت بفيروس COVID وكنت محصنًا ضده، فإن الحصول على اللقاح يؤدي إلى تعزيز حمايتك، وبالتالي لا ينبغي تجاهله، نظرًا لأننا لا نعرف إلى متى تستمر المناعة ضد الفيروس التاجي فعليًا، فإن التطعيم يعمل أيضًا على توفير مناعة أكثر اتساقًا وطويلة الأمد.

توقيت الجرعة مهم

من الأفضل جدولة جرعات اللقاح، للجمهور العام المؤهل، عندما تكون متاحة، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين قد تكون نتيجة اختبارهم إيجابية، أو في فترة التعافي، أو ربما تكون نتيجة اختبارهم سلبية، قد يكون لديهم خيار تأخير اللقاح لمدة تصل إلى بضعة أسابيع، وذلك لأن الإصابة السابقة بفيروس كورونا تمنح الشخص مناعة طبيعية حتى وقت معين.

يمكن أن تختلف المناعة الطبيعية السابقة، التي يقول الأطباء إنها أفضل من المناعة الناتجة عن اللقاح لفترة محددة من الوقت، في نوع العدوى وشدتها، يمكن أن يساعد مستوى الأجسام المضادة الموجودة في جسمك في تحديد أفضل وقت للحصول على التطعيم إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد.

متى يجب أن يكون الوقت المناسب للحصول على الجرعة؟

تشير الدراسات والأدلة إلى أنه في المتوسط، يحصل الشخص المصاب بـ كورونا على مناعة طبيعية تستمر في أي مكان من 90 إلى 180 يومًا، كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تختلف المناعة الطبيعية للشخص أيضًا، اعتمادًا على شدة المرض والأمراض المزمنة وتاريخ الإصابة، لذلك، في حين يتم تشجيع مرضى كوفيد على الحصول على اللقاح، فمن الأفضل القيام بذلك بعد 2-8 أسابيع من الإصابة (أي بعد نهاية فترة التعافي / العزل).

ماذا يحدث إذا حصلت على اللقاح مباشرة بعد الشفاء؟

في الوقت الحالي، ليس لدينا أي دليل يشير إلى عدم فعالية التطعيم فور الإصابة بالعدوى، ومع ذلك، قد لا تساعد المناعة التي يحركها اللقاح كثيرًا في وقت تكون فيه المناعة الطبيعية ضد الفيروس في أقوى حالاتها، لذلك، من الأفضل أخذ اللقاح عندما تبدأ المناعة الطبيعية في التضاؤل.

هل يمكنك الحصول على اللقاح إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد ولكن الاختبار سلبي؟

بالنظر إلى الطبيعة المتصاعدة للفيروس، يعاني الكثيرون من أعراض كوفيد لكنهم نتائج اختبارهم تكون سلبية، ما لم تتعافى تمامًا من العدوى، لا يُنصح بالتطعيم، قد تؤدي زيارة موقع التطعيم أيضًا إلى زيادة انتشار العدوى بين الآخرين.

إذا أصيب شخص بـ COVID-19 بعد الحصول على الجرعة الأولى، فاحرص على فترة راحة لمدة أسبوعين، قد يؤدي الحصول على التطعيم في وقت مبكر إلى جعله يعمل بشكل غير فعال ويجهد الجسم.

هل ما زلت بحاجة إلى جرعتين من اللقاح؟

هناك أيضًا معلومات خاطئة حول التطعيم والتاريخ السابق للإصابة بـ كورونا، حيث يعتقد البعض أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ كورونا يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح للحماية الكاملة، هذا ليس صحيحا تماما

في حين أظهرت بعض الأبحاث أن جرعة لقاح واحدة تعزز الحماية لدى أولئك الذين أصيبوا سابقًا بالعدوى، ستكون هناك حاجة إلى جرعة ثانية لتقوية الاستجابة المناعية.