معلومات خطيرة عن كورونا المتحور الهندي.. لا يتأثر بأي لقاح

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف والقلق أحدثتها الإصابات والوفيات المتزايدة في الهند بسبب فيروس كورونا، حيث أوضحت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في الهند، يتفشى بوتيرة متسارعة، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ولا يتأثر بأي لقاح.

الدكتورة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، أكدت أن النسخة المتحورة والعروفة علميا باسم «بي واحد 617» التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، هي حتما أحد الأسباب الأساسية في تسريع انتشار الجائحة وخروجها عن السيطرة في دولة هي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

معلومات عن السلالة الهندية المتحورة

- صنفت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس، لأن قدرته على التفشي أكبر.

- معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذي يصابون بالنسخة الأصلية، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

- هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضا مقاوما للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة تفشي الوباء في الهند مهمة صعبة للغاية لأن الوباء يتفشى بين آلاف الأشخاص ويتضاعف بوتيرة تجعل من الصعب للغاية إيقافه.

- ظهرت السلالة الهندية لفيروس كورونا في أعقاب اكتشاف سلالات سابقة، كالبريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية وغيرها.

- تثير هذه السلالة العديد من المخاوف بسبب الوضع الصحي الكارثي في الهند.

- انتقل وباء كورونا بسرعة إلى دول أخرى، وبلغت حصيلة مجموع البلدان التي أعلنت أنها أكتشفت حالات إصابة بهذه السلالة 17 دولة على الأقل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.