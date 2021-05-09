حق الملح والكبيرة.. كيف يُقدر مجهود المرأة طوال شهر رمضان في تونس وليبيا؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تفاصيل طقوس شهر رمضان في كلا من تونس، ليبيا، حيث قال محمد الشاذلي، إن تونس تنتشر فيها عادة غريبة وهي «حق الملح» بين الزوج والزوجة، إذ يشتري الزوج ذهبا في نهاية شهر رمضان كنوع من التقدير والمكافأة على التعب والجهد الذي بذلته زوجته طيلة الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن نفس العادة تحدث في ليبيا باسم «الكبيرة»، حيث يهدي الزوج زوجته ذهبا أو أموال حتى تستقبل العيد بملابس أنيقة وجديدة.

وعلقت جومانا ماهر على تلك العادات التي تنتهجها البلدان العربية والتي تعبر عن التقدير للمرأة ،ولكنها غير موجودة بمصر، «عشان تعرف إن الستات المصريات غلابة»، ليرد محمد الشاذلي عليها «احنا بنقدرهم وبنقول لهم تسلم إيديكم وتعبتوا معانا».

وواصلت الإعلامية جومانا ماهر مزاحها: «ببلاش كده؟! ده أنت تحديدا في كمية قطايف وسمبوسة، المفروض تاخد بالها ومتسيبش حق الملح وميتضحكش عليها بطقم العيد».

وتطرقت جومانا ماهر إلى مشروب التمر الهندي، موضحة أن أفريقيا الاستوائية تعتبر الموطن الأول للتمر الهندي، لكن جرى زراعته لقرون طويلة جدا في شبه القارة الهندية، خاصة أنه يزرع في جنوب شرق آسيا، وكان العرب أول من خرج التمر الهندي من هذه المنطقة وصدروه للعالم: «التمر الأصلي من أحب المشروبات عندي، عكس المضروب، لكن التمر الأصلي حلو وبيتنقع ساعتين وبنحط 15 كيلو فيه».