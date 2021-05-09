دعاء لزوجي في ليلة القدر: احفظ لي روحا أحببتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء الزوجات لأزواجهن في ليلة القدر، أمر تداوم عليه الكثير من السيدات، لاستغلال الأيام الوترية الأخيرة بشهر رمضان للدعاء لأبنائهم وأزواجهم، لعلها تصادف ليلة القدر، وتستجاب أدعيتهن وتتحقق رغباتهن وآمالهن.

لذلك نقدم إليكِ سيدتي أدعية للزوج يمكنكِ الدعاء بها لزوجك في ليلة القدر وشهر رمضان الكريم.

دعاء لزوجي في ليلة القدر

- يارب إنك هديتني شخصا جمل حياتي هو نصفي الآخر وإنني أحببته فيك وأنت وحدك من أحببتني به فاللهم احفظ لي زوجي أينما حلت خطاويه وأطل بعمره وأسعده ضعف ما يسعدني بفضل هذه الليلة عندك يارب ليلة القدر اللهم استجب.

- اللهم إنها ليلة القدر يارب استودعتك أغلى ما أنعمت به على اللهم احفظ لي زوجي.

- اللهم احفظ لي زوجي حبيبي يارب أجعل أيامه طيبة كطيبة قلبه طاهرة كطهارة روحه يارب قد منحني السعادة أياما فامنحه السعادة دهرا اللهم في ليلة القدر أجعلنا قرة عين لبعضنا البعض يارب العالمين.

- ربي احفظ لي روحا احببتها ولا تذقني يوما دونها اللهم بلغ زوجي وحبيبي ليلة القدر وهو لا يشكو هما ولا تعبا ولا حزنا وارزقه خيرها وقبولها.

- يارب هو نعمتي ونعيمي أمان قلبي ونور عيني وطمأنينة روحي اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا اللهم حرم على قلب زوجي حزن الحياة اللهم في ليلة القدر احفظ لي أحن خلقك يالله.

- اللهم بلغ زوجي وعائلتي وأهلي وأحبابي ليله القدر وهم في أتم الصحة والعافية واجعل ليلة القدر من نصيبهم يا منان.

أدعية لزوجي ليلة القدر: اكتب لنا الخير أينما يكون

- ربي إني متفائلة بك حد السماء السابعة، رزقي مستقبلي عائلتي اللهم في ليلة القدر احفظ لي أعز ما أملك زوجي وبنتي وأهلي، فأكتب لنا الخير أينما يكون.

- اللهم في ليله القدر إني استودعتك نفسي وزوجي فهو أعز وأغلى من روحي علي يالله، فاحفظه لي بعينك التي لا تنام، وسهل دربه أينما، كان اللهم احفظ لي زوجي وأطفالي وأبي وأمي وإخواني وأخواتي يالله، جعلتهم دائما في ودائعك التي، لا تضيع أبدا يارب فاجعل السلامة رفيقة لدربهم وحفظهم لي يالله وارزقهم صحة وعمرا طويلا.