ماذا تفعلين لو كنتي مكانها؟.. «نسمة» في «لحم غزال» فضحت والدها بعد ما تحرش بيها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناقش مسلسل «لحم غزال»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، قصة التحرش والاعتداء على الفتيات من قبل الآباء، التي انتشرت بشدة خلال الفترة الآخيرة، ضمن أحداث الحلقة 27، التي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق.

مشهد أبكى الملايين وأعاد الآلم لقلوب بعض الفتيات مجددًا، حينما قامت «نسمة» ابنة «شوقي» ياسر الطوبجي، ضمن أحداث مسلسل «لحم غزال»، بافتضاح حقيقة والدها بعدما تحرش بجسدها حينما تسلل إلى غرفتها، إذ أمسكت بهاتفها المحمول، وخرجت في بث مباشر، تروي كواليس الواقعة وتبرئ زوجته «شوق» التي قامت بدورها الفنانة مي سليم، بعدما صورها داخل الحمام وهي عارية.

حالة من البكاء المستمر دخلت فيها «نسمة»، وهي تروي كواليس واقعة التحرش، من أقرب الناس إليها الذي استباح جسدها وحاول نهشه.

فتيات يروين تجاربهن مع التحرش: عيشنا نفس الوجع

تعاطفت الكثير من الفتيات مع هذا المشهد، وعلقن عليه بقولهن: « بكتنا معاها، فكرتنا بوجع عايشين بيه، والدي اتحرش بيا وأنا نايمة، المشهد حقيقي أوي أوي، يستاهل هو وألف غيره يتفضحوا لو مكانها كنت عملت فيه أكتر من كدة».

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.