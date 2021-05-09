لايف ستايل

طريقة عمل شاورما لحمة زي المطاعم بخطوات سهلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شاورما لحمة

تعد الشاورما اللحمة من الأكلات السريعة التي يفضلها الكثير، وخاصة الأطفال والشباب الذين يقدمون على شرائها من الخارج بشكل كبير، دون ضمان جودتها، فضلًا عن ارتفاع أسعارها.

وكانت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج «عمايل إيديا»، المذاع على قناة CBC سفرة، قدمت طريقة عمل شاورما اللحمة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. 

مقادير عمل شاورما لحمة

كيلو شاورما لحمة 

مكعبات طماطم 

مكعبات بصل 

ليمون

سماق

بهارات لحمة

جوزة الطيب

بصل بودرة

طحينة

ثوم بودرة

خل

عيش صاج

143baae935.jpg

طريقة عمل شاورما لحمة

في وعاء عميق، تبّلي اللحمة جيدًا بقليل من زيت الزيتون، والبهارات، ثم الملح، والفلفل، وتقلب وتترك في التتبيلة ليلة كاملة. 

اخلطي الطحينة مع الثوم والخل جيدًا، لعمل سلطة الطحينة.

قومي بشوي المكونات السابقة، على الجريل على نار عالية لمدة 5 دقائق.

ضيفي الخضروات وقلبيها حتى تمام الطهي.

تقدم مع العيش الصاج، وسلطة الطحينة. 

9d63c7b0df.jpg

 

 طريقة عمل شاورما لحمة مفرومة

كما أن هناك طريقة أخرى لعمل الشاورما باللحمة المفرومة، ونقدم إليكِ خطوات عمل شاورما لحمة مفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

65d157bbd7.jpg

مقادير الشاورما لحمة مفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

خلطة شاورما

 بصلة مبشورة

ملح

فلفل أسود

كوب طماطم

كوب بصل

كوب فلفل رومي

زيت نباتي

1ba6eba3c5.jpg

 طريقة عمل شاورما لحمة مفرومة 

في وعاء عميق، اخطلي اللحمة المفرومة مع خلطة الكفتة، ثم البصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

افردي الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

 تترك اللحمة المفرومة لتبرد ثم تقطع شرائح مثل الشاورما.

على نار هادئة، شوحي البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.

ضيفي الملح والفلفل الأسود، ثم شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.

ترفع الشاورما من على النار، عقب تمام النضج.

تقدم مع العيش اللبناني أو السوري.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا