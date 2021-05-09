طريقة عمل شاورما لحمة زي المطاعم بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشاورما اللحمة من الأكلات السريعة التي يفضلها الكثير، وخاصة الأطفال والشباب الذين يقدمون على شرائها من الخارج بشكل كبير، دون ضمان جودتها، فضلًا عن ارتفاع أسعارها.

وكانت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج «عمايل إيديا»، المذاع على قناة CBC سفرة، قدمت طريقة عمل شاورما اللحمة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل شاورما لحمة

كيلو شاورما لحمة

مكعبات طماطم

مكعبات بصل

ليمون

سماق

بهارات لحمة

جوزة الطيب

بصل بودرة

طحينة

ثوم بودرة

خل

عيش صاج

طريقة عمل شاورما لحمة

في وعاء عميق، تبّلي اللحمة جيدًا بقليل من زيت الزيتون، والبهارات، ثم الملح، والفلفل، وتقلب وتترك في التتبيلة ليلة كاملة.

اخلطي الطحينة مع الثوم والخل جيدًا، لعمل سلطة الطحينة.

قومي بشوي المكونات السابقة، على الجريل على نار عالية لمدة 5 دقائق.

ضيفي الخضروات وقلبيها حتى تمام الطهي.

تقدم مع العيش الصاج، وسلطة الطحينة.

طريقة عمل شاورما لحمة مفرومة

كما أن هناك طريقة أخرى لعمل الشاورما باللحمة المفرومة، ونقدم إليكِ خطوات عمل شاورما لحمة مفرومة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الشاورما لحمة مفرومة

نصف كيلو لحمة مفرومة

خلطة شاورما

بصلة مبشورة

ملح

فلفل أسود

كوب طماطم

كوب بصل

كوب فلفل رومي

زيت نباتي

طريقة عمل شاورما لحمة مفرومة

في وعاء عميق، اخطلي اللحمة المفرومة مع خلطة الكفتة، ثم البصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

افردي الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

تترك اللحمة المفرومة لتبرد ثم تقطع شرائح مثل الشاورما.

على نار هادئة، شوحي البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.

ضيفي الملح والفلفل الأسود، ثم شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.

ترفع الشاورما من على النار، عقب تمام النضج.

تقدم مع العيش اللبناني أو السوري.