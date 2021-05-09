"لا ترميه بعد الآن".. استخدامات غير مألوفة لقشر البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فوائد البصل لا تتوقف عند إضافته في تحضير بعض الأكلات والوصفات، بل القشرة الخارجية أيضا لها العديد من الاستخدامات سواء صبغ الشعر للون البني، أو تلوين البيض، أو حتى علاج تشنجات الساق.

وهنا نستعرض لكم عددا من الفوائد الخاصة بقشر البصل، وفقا لما جاء في موقع "timesofindia"

- علاج تشنجات الساق:

يعتبر قشور البصل من العلاجات المنزلية البسيطة لعلاج تشنجات الساق، كل ما عليك فعله هو غلي قشر البصل في المياه لمدة 10-20 دقيقة، ثم قومي بتصفية القشور من المياه، ويمكنك تناوله كشاي قبل النوم.

- صبغة شعر فعالة:

يمكن أن يؤدي استخدام عصير البصل إلى الحفاظ على الشعر الرمادي وتحويله إلى اللون البني الذهبي، ويمكن أيضًا علاج الشعر المتساقط، كما أنه يغذي بصيلات الشعر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

- استخدمها في الحساء:

قشور البصل غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، لذا يعد استخدامها في وصفات الحساء حيلة صحية، حيث إنها تضيف أيضًا إلى نكهة ومذاق لها.

- حماية النباتات:

تساعد قشرة البصل بشكل جيد على حماية النباتات من الفطريات والحشرات، فقط امزجي قشور البصل مع أربعة أكواب من المياه، واتركيها لمدة 7 أيام في وعاء محكم الغلق.

- إضافتها مع السماد:

يمكنك مزجها مع سماد النباتات، عن طريق خلط قشور البصل مع تربة السماد، ما قد يجعلها غنية بالعناصر الغذائية، وبالتالي ستحصل على هذه العناصر عند تناول النباتات المزروعة فيها.

- صبغة للصوف:

على الرغم من وجود العديد من الخضروات التي يمكن استخدامها لإنشاء صبغة طبيعية DIY للصوف ، إلا أن قشور البصل هي الأفضل في ذلك ، لأنها تنتج ألوانًا جميلة (حمراء ، صفراء) يتم استخلاصها بسهولة ويميل اللون إلى الالتصاق بالألياف بشكل جيد للغاية.

- تلوين البيض:

من خلال استخدامك لقشور البصل تساعدك على تلوين البيض بألوان بنية أو أرجوانية في شم النسيم، ماعليك سوي سلق البيض وقشر البصل معا في الماء المغلي ، أو بطريقة أخرى يمكنك وضع القشرة مباشرة على قشرة البيضة ولفها بورق الألمنيوم قبل الطهي.