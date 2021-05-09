كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - تحرص النجمة المصرية غادة عبد الرازق على اختيار أفخم وأجمل فساتين السهرة، لاعتمادها أثناء حضور الفعاليات الفنية أو إجراء جلسات التصوير.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات فساتين سهرة كم طويل من وحي غادة عبد الرازق، لإطلالة جذابة وراقية:

غادة عبد الرازق بفستان سهرة كم طويل من يوسف الجسمي

غادة عبد الرازق بفستان سهرة أسود من يوسف الجسمي- الصورة من حسابها على أنستقرام

في إطلالة جذابة وراقية، اعتمدت غادة عبد الرازق فستان سهرة أنيقاً للمصمم الشهير يوسف الجسمي، هو فستان مُصمم من توب بأكمام طويلة من الشيفون الأسود، مع صدر وأكتاف مُطرزة بالشراشيب ذات الخرز الأسود، مع تنورة ماكسي ضيقة، صُممت من الساتان، ذات شق أمامي قصير.

ونسقت غادة عبد الرازق مع إطلالاتها، حذاء جلد ذا كعبٍ عالٍ باللون الأسود، مع مجوهرات من الذهب الأبيض والألماس.

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غادة عبد الرازق بفستان سهرة كم طويل من الريش

غادة عبد الرازق بفستان سهرة وردي من الريس والساتان من يوسف الجسمي- الصورة من حسابها على أنستقرام

في إطلالة أنثوية ناعمة، اعتمدت غادة عبد الرازق فستان سهرة بكم طويل، باللون الوردي الباستيل، للمصمم يوسف الجسمي.

وصُمم الفستان بتوب بأكمام طويلة مُطرز بالكريستال الفضي اللامع، مع أساور من الريش باللون الوردي، فيما جاءت التنورة بتصميم ماكسي طويل، مع تصميم الكشكش على الخصر، وشق أمامي قصير.

ونسقت غادة عبد الرازق مع إطلالتها الناعمة، حذاء وردياً ذا كعب طويل، مع مجوهرات من الألماس الأبيض.

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غادة عبد الرازق بفستان أسود بكم طويل وشق أمامي

غادة عبد الرازق بفستان سهرة أسود بشق أمامي- الصورة من حسابها على أنستقرام

في إطلالة فخمة، نسقت غادة عبد الرازق فستان سهرة أسود بكم طويل، بطريقة فخمة وجذابة، حيث اعتمدت فستاناً مُصمماً من توب ذي كم طويل وظهر مكشوف، مع رقبة عالية، وشق أمامي كبير يكشف أحد الساقين، ونسقته مع حقيبة يد مطرزة بالخرز باللون البني، وحذاء أسود بكعب عالٍ، إضافة إلى مجوهرات من الذهب الأصفر.

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غادة عبد الرازق بفستان سهرة بكم طويل من زياد نكد

غادة عبد الرازق بفستان سهرة من زياد نكد- الصورة من حسابها على أنستقرام

في إطلالة فخمة وجذابة، اعتمدت غادة عبد الرازق فستان سهرة مميزاً باللون الأحمر الداكن، للمصمم زياد نكد.

غادة عبد الرازق بفستان سهرة أحمر داكن من زياد نكد- الصورة من حسابها على أنستقرام

وصُمم الفستان بتوب بكم طويل من الشيفون المُطرز بالدانتيل والخرز، مع صدر وخصر صُمما بنفس التطريزات، فيما جاءت تنورة الفستان بتصميم A line طويل، وتم تطريزها بنفس تطريز الأكمام والصدر، مع حزام رفيع من الساتان على الخصر.

ونسقت غادة عبد الرازق مع هذه الإطلالة الجذابة، مجوهرات فخمة من الألماس الأبيض.

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