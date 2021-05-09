من وحي تصاميم العيد دنيا بطمة تتألق بالقفطان والجلابية برفقة ابنتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - تحتل االقفاطين المغربية والجلابية مكانة خاصة في عالم الموضة فهي تُرتدى في الحفلات والأعراس وتجمعات المنزل ، لذلك تختار النجمات المغربيات دائما أجملها للتألق بها.

قبل أيام أثارت الفنانة دنيا بطمة رفقة نجلتها البكر)غزل( إعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وذلك خلال أحدث إطلالة لهما.

دنيا بطمة رفقة ابنتها غزل- الصورة من حسابها على انستقرام

وأطلت بطمة رفقة غزل بنفس القفطان الأزرق مع حزام للخصر باللون الأسود ، وكشفت من خلال التعليق الحوار المضحك الذي دار بينها وصغيرتها غزل حول سبب أخد الصور بالقفطان المغربي.

الفنانة دنيا بطمة- الصورة من حسابها على انستقرام

من جهة أخرى، اختارت دنيا نفس الإطلالة في صورة ظهرت فيها لوحدها، وأرفقتها برسالة جديدة جاء فيها :"اختر راحة بالك مهما كلفك الأمر ".

بالجلابية رفقة ابنتيها

دنيا بطمة رفقة ابنتها غزل وليلى روز- الصورة من حسابها على انستقرام

نجمة Arab Idol ليست المرة الأولى التي اختارت فيها أن تظهر وابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت الأم وابنتيها غزل وليلى روز مع إخفاء وجه هذه الأخيرة "جلابية" أنيقة باللون الأزرق الغامق تم تصميمها خصيصاً لهن.

دنيا حرصت على الظهور بشكل عفوي في أوضاع مختلفة مع ابنتيها بنفس الإطلالة، حيث غلب على الجلسة أجواء رمضانية مبهجة، حيث نالت الصور وإطلالة الفنانة وابنتيها إعجاب متابعيها.

وتتميز دنيا بطمة بأنها "سفيرة القفطان المغربي"، ولذلك فهي تتألق دائماً بخامات وتصميمات مختلفة للقفطان، والتي تصلح كإطلالات مسائية في تجمعات العائلة والأصدقاء خلال ليالي شهر رمضان وكل الأعياد.

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