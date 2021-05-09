٥ أحذية صيفية تُسيطر على موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - تُعد الأحذية الصيفية من قطع الأزياء التي لا تخلو منها خزانة أي فتاة في فصل الصيف، نظراً لسهولة الحركة بها، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

ويمكنك اختيار موديلات وتصاميم رائعة ومميّزة منها من خلال الإكسسوارات والحقائب التي تضفي المزيد من الفخامة والأناقة إلى إطلالتك في الصيف؛ إذا كنتِ تبحثين عن أحذية جديدة لهذا الموسم.

تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل ٥ موديلات أحذية صيفية من مجموعات صيف 2021؛ لتختاري من بينها الموديل الأنسب لكِ:





صنادل مسطحة بأحزمة عريضة

صندل مسطح بأحزمة عريضة من بوس Boss



الصنادل المفتوحة المسطحة هي واحدة من أهم الصنادل لهذا الصيف؛ لتعطيكِ إطلالة مريحة ومناسبة للنهار، ويمكنك تنسيقها مع الجينز أو الكاجوال او مع فستان انسيابي لإضفاء لمسة شبه رسمية على الزي، أو ارتديه مع الجوارب الخفيفة للحصول على جمالية فائقة..

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كعب القطّة kitten heel

الحذاء من فيرساتشي Versace



هذه الأحذية ذات الكعب الصغير، تمنحك إطلالة مريحة وأنثوية مع ارتفاع مصغر وإصبع بارزة، ويعد هذا النمط إضافة رائعة لأي فتاة من شيء عادي إلى تصميم غير تقليدي، وبالتالي يمكنك تنسيقها مع فستان أو جينز.

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الأحذية المزخرفة

حذاء مزخرف من شاين Shein



برزت ألوان صيفية للأحذية المزخرفة البرّاقة خلال هذا الموسم، سواء كانت ذهبية أو فضية أو كريستالية، فتتميز بعدة ألوان، وملفوف حول الجزء الخلفي من الكعب شريطة سوداء.. فهو حذاء مريح جداً بكعبه، ويمكن تنسيقه مع التنانير القصيرة الكلاسيكية..

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حذاء عملي من هيرميس Hermès



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم كلاسيكي لحذاء عملي مناسب، للإطلالات العملية يمكنك الاستعانة من هذا التصميم من ماركة Hermés، مُصمم من الجلد الأسود اللامع مع التطريز من الجانبين.. مما يمنحك سهولة وراحة في الحركة طوال اليوم..

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أحذية رياضية بيضاء مكتنزة

الحذاء من كوشي koché





ارتقِ بالأناقة الرياضية إلى مستوى جديد تماماً مع أحذية رياضية بيضاء؛ سواء كنت ترتدينها صباحاً أو مساءً؛ لتعطيك الراحة التامة، فهذه الأحذية هي مزيج مثالي من الفخامة والترفيه، ارتديها مع تنورة طويلة أو بنطال رياضي أو بنطلون جينز، وستكونِ جاهزة لأحدث إطلالة.

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