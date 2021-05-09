إطلالات العيد من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - يظن البعض أن الملابس ذات الطابع العربي تميز شهر رمضان فقط، ولكن هذا غير صحيح، فالكثيرات يفضلن أيضاً اعتماد ملابس ذات طابع عربي مثل العبايات وبعض تصميمات الفساتين في فترة الأعياد، وخاصة عند استقبال أحد بالمنزل أو زيارة الأهل والأصدقاء والاحتفال معاً بالعيد، واليوم سوف نرى بعض إطلالات النجمات التي يمكن أن تستوحي منها إطلالتك هذا العيد.



الكتابة العربية

اعتماد الحروف العربية على طريقة الممثلة التونسية هند صبري- الصورة من حسابها على انستقرام



من الطباعات الرائجة منذ عدة مواسم هي الكتابة بالحروف العربية على الملابس، وقد اعتمدت الممثلة التونسية "هند صبري" إطلالة بحروف عربية مكتوبة بخيوط الذهب، ما أعطت الإطلالة الفخامة والأناقة في وقت واحد.

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الفساتين ذات ياقة القميص

الممثلة اللبنانية نادين نجيم وفستان مميز باللون الأصفر - الصورة من حسابها على انستقرام



الفساتين ذات الياقة القميص أيضاً واحدة من الموضات المنتشرة هذه الفترة، خاصة مع اعتماد حزام حول الخصر يبرز أنوثة المرأة، وقد اعتمدته الممثلة اللبنانية "نادين نجيم" باللون الأصفر، ويمكن أنتِ أيضاً أن تعتمديه خلال فترة العيد وخاصة في الإطلالات الصباحية مع اختيار لون مناسب لكِ.

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الأسود الملكي

الممثلة التونسية درة واللون الأسود مع لمسة ذهبية- الصورة من حسابها على انستقرام



اختيار إطلالات من اللون الأسود هو أحد الخيارات المفضلة لدى الكثير من النساء، وخاصة أن اللون الأسود يجعل الجسم يبدو أنحف، كما أنه يعكس الأناقة من دون الكثير من المجهود، وقد اعتمدته الممثلة التونسية "درة" وجعلته أجمل مع تزيينه باللون الذهبي.

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الفساتين المنفوشة

اعتماد هبة الدري لحزام ذهبي لتغيير شكل الفستان- الصورة من حسابها على انستقرام



يمكنك أيضاً اعتماد الفساتين المنفوشة بمختلف أشكالها، وقد اعتمدته الممثلة المصرية "هبة الدري" باللون الأزرق مع قطعة زينة حول الرقبة زادت من جماله بسبب ألوانها المتعددة، كما اعتمدت معه في إطلالة أخرى حزاماً ذهبياً للتغير.

الممثلة الكويتية غدير السبتي واعتماد الاكمام المنفوشة- الصورة من حسابها على انستقرام



أما الممثلة الكويتية "غدير السبتي" فقد اعتمدت فستاناً بأكمام منفوشة باللون الكاروهات.

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الريش

الممثلة المصرية نور الغندور واعتماد صيحة الريش- الصورة من حسابها على انستقرام



ومن الصيحات الرائجة أيضاً ويمكنك الاستعانة بها في إطلالات العيد الريش؛ حيث تزين به أطراف الملابس، وقد اعتمدته الممثلة المصرية "نور الغندور" مع عباية مفتوحة وزين الريش طرف الأكمام.

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