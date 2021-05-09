للمحجبات.. إطلالات بألوان منعشة للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 01:49 مساءً - الكثيرات من الفتيات يخشين اعتماد الألوان المنعشة على الرغم من جمال قطعها ومواكبتها لخطوط الموضة؛ وذلك لعدم معرفة طرق تنسيقها الصحيحة بالأسلوب الذي يجعل مظهرهن غير مبالغ فيه، لذا رصدنا للمحجبات اليوم عدة أفكار لتنسيقها بأسلوب مدونات الموضة العربيات؛ ليعتمدن منهن أفكاراً تليق بمظهر عيد الفطر المبارك.



عايشة العقيل بإطلالات عصرية

عايشة العقيل باطلالة بدرجات اللون الزهري -الصورة من حسابها على الانستغرام





عايشة العقيل، مؤثرة كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتمد على الأفكار والتنسيقات المواكبة لخطوط الموضة في مظهرها اليومي لأناقة مميزة ولافتة، ومن أحدث الإطلالات بالألوان المنعشة ارتدَتْ بنطلوناً واسعاً باللون الفوشيا مع قميص زهري واكسسوارات اللون البني بمختلف درجاته، ولأن الألوان الحمضية هي الأكثر رواجاً هذه السنة، فقد تألقت بفستان أحمر ميدي مع حقيبة من الجلد الأخضر وحذاء بكعب أخضر لمظهر عصري وأنيق، ولتطبِّق صيحة المونوكروم تزينت بفستان أخضر ميدي مصمم بقَصَّة واسعة مع اكسسوارات اللون الأخضر لأناقة لافتة.

تابعي المزيد: ملابس محجبات بألوان الباستيل لصيف 2021



إيمان أحمد بإطلالات كاجوال للعيد

ايمان احمد باطلالة كاجوال -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد المدونة المصرية، إيمان أحمد، على الإطلالات الكاجوال المريحة في أغلب إطلالاتها، ولموسم العيد اخترنا لكُنَّ منها عدة أفكار لتنسيق الأزياء بالألوان الباستيل المنعشة؛ حيث أطلت ببنطلون واسع وبليزر باللون الزهري الباستيل مع تيشيرت أبيض، وأكملت اللوك باكسسوارات اللونين الذهبي والزهري، وفي إطلالتها الثانية ظهرت بفستان كاجوال مريح مناسب للإطلالات الصباحية ومصمم باللون الأصفر المزين بمطاطات، وأكملته بقلادة طويلة وحقيبة ملونة لخيار مرح ومميز في العيد.

تابعي المزيد: إطلالات رياضية كاجوال للمحجبات



سارة موصلي بإطلالات منعشة للعيد

سارة موصلي بفستان منعش للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





سارة موصلي، بلوغر تعيش في الإمارات وتهتم بالأزياء والموضة ومشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية، ومنها أزيائها المواكبة لخطوط الموضة، ومن أبرز الإطلالات نسقت بلوزة حمراء مزينة بخطوط زهرية مع تنورة بليسيه باللون الزهري مزينة بقماش أحمر في الأسفل، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الزهري، واختارت في إطلالتها الثانية فستاناً بدرجات الزهري والبرتقالي والأبيض، وزُين الفستان بنقوش عصرية، وصُمم بقَصَّة واسعة من الأسفل، وأكملته بحجاب زهري مع اكسسوارات اللون الأبيض، ولخيار ثالث تأنقت بفستان سماوي بدرجة فاقعة ومصممة بعدة طبقات مع حقيبة وحذاء باللون الأبيض، لأناقة ناعمة ومريحة في العيد.

تابعي المزيد: جلابيات رمضانية باللون الأصفر

