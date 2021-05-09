ضيف شيخ الحارة والجريئة اليوم.. حلف بالطلاق على الهواء ولبس السلطانية بسبب مذيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتشوق الجمهور لمعرفة ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة، مع الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، بسبب حالة الجدل التي تسببها حلقات البرنامج، والضيوف فور ظهورهم، وأحاديثهم على الهواء.

ويحل نجم قطبي الكرة المصرية السابق، الكابتن رضا عبدالعال، ضيفًا على إيناس الدغيدي، في حلقتها اليوم، من برنامج شيخ الحارة والجريئة.

ومن المقرر أن يتحدث اللاعب السابق، عن فترة تدريبه لنادي طنطا، وتحليلاته الكروية، وخلافاته مع نجوم الدائرة المستديرة.

ورضا عبدالعال، دومًا ما يثير الجدل بين اللحظة والأخرى، خاصة بسبب تصريحاته على الهواء، والتي كان على رأسها، حلفانه بيمين الطلاق في إحدى المرات.

حلف بالطلاق على الهواء

في سبتمبر 2020 الماضي، وخلال حديثه عقب مباراة الزمالك وطنطا، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، لم يسيطر رضا عبدالعال على انفعالاته، حيث علق قائلا ردا على سؤاله عن غضب طارق حامد من انتقاده له، قال: «اللي عايز يزعل يزعل، أنا بنتقد اللاعب في الاستوديوهات التحليلية، حتى يصبح نجم مصر وأفريقيا في مركزه».

ورداً حول قوله «ما تشمتوش فيا طارق حامد»، أقسم رضا عبدالعال بالطلاق، أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة، قائلًا: «عليا الطلاق ما حصل».

ظهر بـ«السلطانية» بسبب مذيعة

وكان رضا عبدالعال، أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بسبب ظهوره بملابس غير اعتيادية، مع الإعلامية مي حلمي، إذ شاركت الأخيرة بصورتين معه، وظهر الثنائي في الإطلالة الأولى بملابس تشبه الزي الهندي، إذ ارتدا ساري، وظهر «عبدالعال» وهو يضع سلطانية على رأسه، وهو ما عرضه للسخرية والانتقادات، بينما ظهرا في الإطلالة الثانية بملابس عادية، وتألق الكابتن رضا ببدلة أنيقة.