قبل نظر استئنافهما.. تعرف على مكاسب شيري هانم وابنتها زمردة من الفيديوهات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أشهر من محاكمتهما بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وعرض محتوى يتنافى مع الآداب العامة، تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم «شيري هانم وابنتها زمردة» عقب الحكم عليهما سابقًا بالحبس 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لكل منهما.

«شيري هانم وابنتها زمردة» اللاتي لفتن الأنظار بمقاطع فيديو جدلية، ومقاطع غير أخلاقية، قبل أن يتم القبض عليهما وفحص هواتفهم، واكتشاف ممارستهم للرذيلة مقابل الأموال.

وكانت بدأت شريفة رفعت، الشهيرة بـ«شيري هانم» بنشر العديد من مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، والتي كانت تسبب حالة من الانتقادات والسخرية بين الرواد، وذلك عبر قناتها الرسمية، على موقع الفيديوهات «إنستجرام»، والتي كانت تجني من خلالها الأموال أيضًا.

مكاسب شيري هانم وابنتها من المقاطع غير الأخلاقية

وبحسب موقع «سوشيال بليد» فإن المتهمة كانت تجني مقابل مشاهدات مقاطعها، شهريًا من 20 دولار، وحتى 315 دولار، أي ما يعادل من 313 جنيه، وحتى 5 الآلاف جنيه شهريًا.

بينما تحقق ربحًا سنويًا من 236 وحتى 3800 دولار، أي مايعادل 4 آلاف جنيه، وحتى 60 ألف جنيه.

قضية شيري هانم وزمردة

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين «شريفة» وشهرتها «شيري هانم» و«نورا» وشهرتها «زمردة»، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.