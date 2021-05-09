نظام غذائي يساعد في تقليل شدة الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر انقطاع الطمث مرحلة تمر بها جميع النساء، وهي نهاية فترة الحيض لديهن، وهناك العديد من العلامات والأعراض التي تظهر على معظم النساء وتفيد بأنهن بدأن الدخول في مرحلة انقطاع الطمث.

وتظهر أعراض كثيرة على السيدات أثناء بداية مرحلة انقطاع الطمث، منها الأرق الشديد وزيادة الوزن المصاحبة لجفاف في الأعضاء التناسلية والاكتئاب والقلق وصعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة وغيرها.

ويمكن الاعتماد على نظام غذائي أمن يساعد النساء على إدارة هذه الأعراض بفعالية، كما يمكن أن تساعد التغذية السليمة ونمط الحياة النشط في تقليل شدة الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

فيما يلي أطعمة يجب تناولها بعد انقطاع الطمث، وفقًا لما ذكره موقع everydayhealth المتخصص:

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم

من المعروف أن كثافة العظام لدى النساء تبدأ في الانخفاض كلما تقدمن في العمر، وتحدث نتيجة تغيرات هرمونية بسبب انقطاع الطمث، وإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي تساعد في تقوية العظام، بجانب الاعتماد على فيتامين (د) لامتصاص أفضل للكالسيوم المستهلك.

ويجب على النساء بعد انقطاع الطمث تناول ما لا يقل عن 1200 مللي جرام من الكالسيوم وذلك بشكل يومي بالاعتماد على منتجات الألبان أو تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب المختص.

تناول الدهون الصحية

توجد الكثير من الأكلات التي تحتوي على الدهون الصحية التي يحتوي عليها زيت الزيتون والأسماك، ويجب الابتعاد عن الدهون المشبعة المواجودة في الزبدة والأكلات السريعة فهي تؤثر على صحة القلب بشكل كبير.

الحبوب الكاملة

تُعتبر الحبوب الكاملة خيارًا صحيًا لاحتوائها على الألياف القادرة على امتصاص العديد من المواد الضارة بالجهاز الهضمي، وتساعد الحبوب الكاملة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء.

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التوت

ويعتبر نبات التوت الأزرق والفراولة والتوت البري أهم المصادر التي تحتوي على مضادات الأكسدة والأستروجين النباتي والفيتامينات الأساسية التي يمكنك إدراجهم لنظامك الغذائي.

تناول كميات كافية من المياه

يتسبب نقص هرمون الأستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث في حالة جفاف الأعضاء، لذلك يجب على السيدات خلال هذه الفترة تناول كميات وفيرة من المياه، بشرط ألا تقل الكمية عن 8 أكواب يوميًا، للحفاظ على رطوبة البشرة والتقليل من الانتفاخ الذي يصاحب الاضطرابات الهرمونية.