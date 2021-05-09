كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 09:29 صباحاً - يُعتبر النمش رمزاً للجاذبية، وأحد أشكال الجمال الطبيعي، ولا شك أنَّ صيحات الجمال لا تتوقف عن تقديم كل جديد، ومن أكثر الصيحات انتشاراً في عالم الجمال هذا الصيف، هو ظاهرة النمش المُزيَّف حيث يُراهَن عليه حالياً في عالم الجمال والموضة. ولم يعد مهماً إخفاء النمش عبر وضع كريم أساس، بل يتم تعمّد إظهاره بوضوح لإضفاء مزيد من التألُّق. وفيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، الخيار الأسهل والأقل تكلفة والأكثر أماناً للحصول على النمش طبيعياً.

كيفية الحصول على النمش طبيعياً بحيل ذكية

طرق الحصول على النمش طبيعياً

حيل ذكية، تُساعدك في الحصول على نمش بطرق طبيعية وعفوية، تمنحك لوكاً جذاباً.



الطريقة الأولى: الحصول على النمش بمحدد العيون

حيل مكياج تُفيد في الحصول على نمش طبيعي

أظهري النمش الصغير على بشرتك باللون الفاتح، بإستخدام القلم لنثر نقاط صغيرة غير متساوية على الأنف وأعلى الخدود، ولا تبالغي لأنَّ النمش لن يبدو طبيعياً إذا أكثرت، واجعلي النقاط غير متساوية في الحجم والمكان، ويجب أن تكون بحجم رأس الدبوس تقريباً، بعضها سيكون أصغر من البعض الآخر، وتأكدي كذلك من التوزيع بالتساوي دون تماثل.

املئي بضعة فراغات بدرجة أغمق، واستخدمي الدرجة الداكنة لوضع بضع النمش الإضافي، وانظري في المرآة للتأكد من عدم تراكم أي من النقاط، ويجب أن يكون تعداد طبقة النمش الثانية هذه أٌقل من الأولى.

نعّمي النمش بالقطن، وربتي على المنطقة برفق بأناملك أو بقطعة صغيرة من القطن؛ لتنعيم النمش قليلًا وذلك للحفاظ على مظهر طبيعي، كما يمكنك استخدام فرشاة مظلل عيون لصقل كل البقع قليلاً.

ضعي مسحوق أو رذاذ تثبيت، وهذا اختياري تماماً. لكن! الاستخدام السريع سيُساعد في تثبيت المكياج لوقت أطول، ويجعل بشرتك أكثر صحة ولمعاناً.

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الطريقة الثانية: الحصول على النمش باستخدام اللون البرونزي

البودرة باللون البرونزي للحصول على نمش بطريقة طبيعية

يمنح اللون البرونزي لجلدك قاعدة أدكن قليلاً لوضع النمش المزيف، ويظهر النمش الحقيقي نتيجة التعرّض للشمس. لذا، من الطبيعي أن يكون الجلد تحت هذا النمش مسمراً قليلاً، وليس عليك وضع البودرة باللون البرونزي على وجهك كله، فقد يتسبب ذلك في جعل لون بشرتك الكلي داكناً على نحو غير طبيعي، واستخدمي اللون البرونزي المطفأ لا اللامع للحصول على مظهر طبيعي أكثر.

ضعي البودرة باللون البرونزي برفق على أنفك ووجنتيك.

استخدمي فرشاة مكياج كبيرة لتوزيع اللون البرونزي على قصبة الأنف وفوق الخدود على عظام الوجنتين.

اختاري قلم حواجب لرسم النمش، ويجب أن يكون أفتح بدرجتين من المستخدم لحاجبيك كقاعدة عامة، وتُعد أقلام الحواجب جافة أكثر من معظم أقلام تحديد العيون وليست غامقة وهو ما تريدينه تماماً لهذه الإطلالة.

ارسمي القليل من النقاط الصغيرة المتفرقة، واحرصي أن يكون سن القلم حاداً، واستخدمي القلم لرسم نقاط صغيرة خفيفة على قصبة الأنف وأعلى الوجنتين حيث وضعتِ اللون البرونزي.

أكثري النمش قرب أعلى الأنف وتحت العيون مباشرة ووزّعيه أكثر قليلاً مع نزولك.

اجعلي النمش صغيراً لكن دون أن يتساوى في الحجم تماماً، ويجب أن يتباين قليلاً مع جعل بعضه أكبر من البعض الآخر وألا يكون محدداً النمط أو متماثلاً.

املئي الفراغات، وتراجعي للخلف وتفقّدي شكل النمش في المرآة، واستغلي الفرصة لإضافة مزيد من النقاط عند الضرورة لملء الفراغات غير الطبيعية.

ربتي على النمش بأناملك أو بقطعة قطن صغيرة لتنعيمه عند الضرورة.

ضعي القليل من بودرة الأساس في الأعلى، إذا رغبتِ بإخفاء النمش قليلاً، ولا تستخدمي كريم الأساس السائل لأنه سيسبب تلطخ النمش المزيف ومسحه.

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الطريقة الثالثة: الحصول على النمش بمحدد الشفاه

محدّد الشفاه للحصول على نمش بأسلوب طبيعي

احصلي على محدّد شفاه بدرجات البيج الغامقة أو البني الفاتح، بحيث يكون أغمق درجة أو اثنين من لون بشرتك، ويمكنك استخدام اثنين بدرجتين مختلفتين لمظهر طبيعي أكثر.

احرصي على أن يكون سن قلم محدد الشفاه مدبب بحيث يظهر نقاط النمش بشكل جذاب.

ضعي المكياج الأساسي للوجه، وابدئي بوضع نقاط بشكل عشوائي على منطقة الخدين والأنف، وكلما كانت النقاط عشوائية، كلما منحك مظهراً طبيعياً أكثر.

بعد الانتهاء، يمكنك وضع بودرة وجه برونزية لمزيد من اللمعان والتوهج.

ضعي بودرة تثبيت مكياج شفّافة حتى تدوم نقاط النمش فترة أطول.



الطريقة الرابعة: الحصول على النمش باستخدام الآيلاينر

الحصول على نمش بأسلوب طبيعي من خلال استخدام الآيلاينر

ضعي المكياج الأساسي للوجه أولاً.

احضري قلم آيلاينر بلون بني ذو درجة متوسطة، واحرصي على أن يكون القلم ذو سن مدبب.

ابدئي برسم نقاط نمش مختلفة الحجم على منطقة الخدين والأنف واحرصي على توزيعها بشكل عشوائي.

بعد الإنتهاء، احضري بودرة تثبيت المكياج الشفافة أو بالدرجة التي تفضلينها واغمسي فيها الفرشاة ثم قومي بوضعها على نقاط النمش، لتثبيتها مدة أطول.

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