لصق الأظافر بدون صمغ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 09:29 صباحاً - تبحث الكثيرات من النساء عن طرق تركيب الأظافر بدون صمغ؛ لتكون أفضل وأسهل بكثير؛ حيث يؤثر الغراء بشكل كبير على الأظافر والبشرة المحيطة بها، لذلك سنعرّفك اليوم على عدة طرق يمكن استخدام الأظافر بها بدون الصمغ، ولكن لا تُقارن هذه الطرق بالصمغ من حيث طول مدة الثبات، ولكنها مثالية إذا أحببتِ تغيير إطلالتك بصورة دورية، أو أردتِ تركيب الأظافر لمناسبةٍ ما دون الاضطرار إلى تحمُّلها لمدة أسبوع أو أكثر.

تركيب الأظافر بطلاء الأظافر الشفاف

الاظافر الصناعية

أولاً جهّزي أظافرك بغسل يديكِ ثم مسحها بمزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون لإزالة الأوساخ والزيوت، وهذا بدوره سيساعد على تثبيت الطلاء بالأظافر، ثم اطلي ظهر الظفر الصناعي بـ طلاء أظافر شفاف، واستخدمي كمية مناسبة من الطلاء بحيث تشكّل طبقة سميكة على الظفر، لكن لا تبالغي في كمية الطلاء؛ حتى لا ينزلق من جانبي الظفر الصناعي، ثم دعي الطلاء يجف لبضع ثوانٍ؛ حيث سيثبت الظفر بصورة أفضل إذا كان الطلاء لزجاً وليس سائلاً، ثم ضعي الظفر الصناعي وثبّتيه لمدة دقيقة ولا تدعي الظفر يميل إلى الجانب عند تثبيته بأصابعك، وإلا فلن يلتصق به الطلاء الشفاف بالصورة المطلوبة، لذا يجب عليكِ تثبيت كل ظفر لمدة تصل إلى دقيقة، ولهذا تتطلب هذه العملية بعض الصبر، لكن النتيجة النهائية هي أظافر صناعية ثابتة لعدة أيام، وتجنبي الضغط على الظفر أو سحبه من موقعه بقوة؛ حيث سيستغرق ساعة للثبات، ولإزالته انقعي أظافرك في مزيل طلاء الأظافر لمدة تتراوح بين ٥ إلى ١٠ دقائق، ثم انزعي الأظافر الصناعية برفق.

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تركيب الأظافر بالشريط اللاصق

لصق الاظافر الصناعية بدون صمغ

هناك نوعان من الأظافر الاصطناعية التي تأتي مع الشريط المزدوج اللاصق من الخلف، وهذه الأظافر مؤقتة ولا تدوم لفترة طويلة، إلا أنها تمنحك مظهرَ أظافر جذاباً يتلاءم مع مناسباتك، ولكن أولاً نظفي أظافرك وتأكدي من التخلص من أي أثر لطلاء الأظافر عليها وبعدها خذي الأظافر الاصطناعية وأزيلي الغطاء عن الشريط المزدوج المثبت عليه وطبقي الظفر الاصطناعي ابتداءً من أسفل الظفر وثبتيه من الأعلى، ويمكنك أن تطبقي اللون الذي تريدينه على أظافرك، ويمكنك أن تختاري الأظافر بألوان جاهزة.

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تركيب الأظافر بطلاء الأظافر اللامع

هذه الطريقة من الطرق الشائعة أيضاً التي يمكنك أن تعتمديها، ولكنها من الأساليب التي لا تدوم لوقت طويل، لذا ابدئي بتحضير الأظافر عبر تنظيفها وتقليمها والتخلص من أطراف الجلد الميت، واختاري طلاء الأظافر بلون شفاف وطبقيه على الظفر، واحرصي على الفور على تطبيق الظفر الاصطناعي فوقه واضغطي عليه حتى يجف الطلاء، ثم كرري ﻿الطريقة نفسها﻿ على كامل الأظافر لتتأكدي من ثباتها.

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