خلطة الأفوكادو لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 09:29 صباحاً - تعتبر الخلطات الطبيعية الوسيلة الأكثر أمناً لكل شابة تريد تبييض بشرة بشرتها .

ومن المعروف أن فيتامين سي من المكونات التي تساعد في تبييض البشرة والذي يتوفّر بكمية مهمة في الفاكهة وخصوصاً الأفوكادو.

ويساعد قناع الأفوكادو في إصلاح خلايا البشرة التالفة، ويعيد لها الرطوبة بفضل احتواء هذه الفاكهة على فيتامين سي بكمية وافرة.

شاهدي الفيديو الذي يظهر كيفية عمل ماسك فيتامين سي بمكونات طبيعية عبر قناع الأفوكادو الذي يساعد على إزالة الكلف وتبييض البشرة ومنحها النضارة.

فيتامين سي للبشرة

ماسك فيتامين سي





المكونات:

نصف أفوكادو مهروسة وقطعة عجين صغيرة .

ملعقة مكبيرة لكل من زيت اللوز والعسل ومن زلال العسل و من زيت السمسم

والطحينة والزبادي

حبة كيوي مهروسة

ملعقة صغيرة من الليمون الحامض

3 ملاعق من الطحين



يوضع المزيج على البشرة لمدة عشر دقائق ويتم إزالته بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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