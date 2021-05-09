أكثر ألوان الشعر رواجاً خيارك الأجمل في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مايو 2021 09:29 صباحاً - تتشكّل اتجاهات ألوان الشعر لهذا الموسم لتكون الأكثر رواجاً، وهي توفر للمرأة إطلالة عصرية متجددة. ومع اقتراب عيد الفطر، اختاري أجمل اللوكات باعتمادك أحد صبغات الشعر الجديدة التي تمنحك مظهراً متألقاً. ولتسهيل الاختيار عليك، رصدنا لك مجموعة من أكثر ألوان الشعر رواجاً، لتختاري من بينها ما يناسبك للعيد.



النحاسي الفاتح

الشعر النحاسي الفاتح(الصورة من حساب مصففة شعر المشاهير فرانشيسكا ديكسون في انستغرام))



النحاسي بدرجاته كافة، وخصوصاً النحاسي الفاتح، هو من أكثر ألوان الشعر رواجاً لربيع وصيف 2021. وهذا اللون النابض بالحياة يتناغم مع جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة، ويمنح المرأة طلة عصرية جذابة جداً. جربيه في العيد للحصول على لوك مميز.

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الأشقر البسكويت

الشعر الاشقر البسكويت (الصورة من حساب مصفف الشعر ألكس في انستغرام)



يرجح خبراء الجمال ومصففو الشعر أن يكون الأشقر البسكويت أكثر صبغات الشعر انتشاراً خلال صيف 2021، وهو لون ثري جذاب يوفر للمرأة طلة مشرقة للغاية ومتوهجة بشكل طبيعي. يشبه الأشقر البسكويت لون الكراميل، ويناسب بشكل خاص البشرة الحنطية والسمراء.

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البني الموكا

الشعر البني الموكا(الصورة من حساب مصفف الشعر جاي ادوارد في انستغرام)



هذا اللون مناسب جداً للسمراوات اللواتي يملن الى صبغات الشعر الهادئة، فالبني الموكا لون دافء وهادئ، ويضيف الى البشرة السمراء لمسة مشرقة. بإمكانك تجربته في العيد، فهو بالتأكيد سيعزز من جمالك ويمنحك لوكاً متجدداً جذاباً.

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البني العسلي

الشعر البني العسلي(الصورة من حساب مصففة الشعر ليا بارافيتشيني في انستغرام)



البني العسلي هو أيضاً أحد ألوان الشعر الرائجة حالياً، والتي تناسب السمراء على وجه الخصوص، على أن يكون داكناً عند جذور الشعر وفاتحاً عند نهايات الشعر، التي تلتقط الضوء وتبدو ذهبية مشرقة. تعد صبغة الشعر البني العسلي من أكثر صبغات الشعر جمالاً، والتي تكون في العادة رائجة في كل المواسم.

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بلياج باللون الأشقر

بلياج باللون الأشقر(الصورة من حساب فرانشيسكا ديكسون في انستغرام)



أما إذا كنت ترغبين في مظهر حيوي نابض بالحياة خلال العيد، بإمكان اعتماد صبغة البلياج باللون الأشقر، التي تناسب صاحبات البشرة الفاتحة والداكنة. اجعليه في مقدمة الخيارات للعيد، كونه يخولك الحصول على لوك غير تقليدي وجذاب مع بداية فصل الصيف.

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