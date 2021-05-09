مفاجأة.. إيرادات اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب تصل لـ31 مليون جنيه سنويًا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أفاد موقع «سوشيال بليد» بأن اليوتيوبر أحمد زينب وزوجته زينب، يحصدان أموال تترواح بين 10 آلاف و300 دولار شهريًا، ما يعادل 161 ألف جنيه، وحتى 164 ألف و700 دولار، أي ما يتزايد عن 2 مليون ونصف جنيه شهريًا.

أرباح أحمد حسن وزينب من تصوير الحياة الزوجية سنويًا

بينما يحقق الثنائي سنويًا ما يعادل 123 ألف و600 دولار سنويًا، ما يقرب من 2 مليون جنيه، وحتى 2 مليون دولار، وهو ما يتخطى الـ31 مليون جنيه سنويًا.

ومنذ تدشين القناة الخاصة بهما، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ظل الثنائي أحمد حسن وزينب، يثيران الجدل بين الحين والآخر، بسبب المقاطع التي يتم نشرها بين الحين والآخر.

واعتاد الزوجين نشر مقاطع الفيديو منذ بداية صداقتهما، وحتى الخطبة، والزواج، فضلًا عن مشاهد حمل «زينب» للمرة الأولى، وكواليس الولادة لحظة بلحظة، وعلاقتهما بابنتهما، وحتى اليوم مع إعلان حملها للمرة الثانية، لم يهمل اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته تفاصيل حياتهما الزوجية، إلا وقاما بتصويرها، وعرضها.

حتى النكبات التي مرا بها، وعلى رأسها وفاة والد زينب، قاما بتصويرها، حتى باتت قناتهما على «اليوتيوب» تضم أكثر من 7 مليون مشترك.

وخلال الفترة الماضية، آثار الثنائي الجدل أكثر من مرة، منذ إعلان تركهما للبلاد، والعيش بالإمارات، ثم إعلان «زينب» نزع الحجاب للمرة الثانية، وفي النهاية تصوير اختبارات الحمل، والإعلان عن انتظارهما لمولود ثاني.