أحمد حسن وزينب ينتظران مولودا جديدا: صوروا اختبارات الحمل للناس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب زوجته، لنشر أدق تفاصيل حياتهما من خلال تصويرها وعرضها في فيديوهات لمتابعيهما عبر قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

زينب حامل

واليوم، قرر اليوتيوبر أحمد حسن، مشاركة مقطع فيديو لزوجته، بعنوان: «زينب حامل»، أظهر تفاصيل اكتشاف زوجته «زينب» لحملها للمرة الثانية، وكواليس إخبارها لزوجها بالأمر.

وظهرت زوجة اليوتيوبر، وهي تتحدث عن استعدادها لاستقبال مولودها الثاني، بعدما أجرت اختبار حمل، واكتشفت إيجابية النتيجة قبل أن تشارك زوجها بالأمر.

وعلى الفور، أخبرته بالنتيجة التي لم يصدقها في البداية، قبل أن تعرض مكالماتها مع الطبيبة التي أكدت لها الحمل.

وكعادة الثنائي في تصوير أدق التفاصيل لحياتهما، قررا تصوير أربعة اختبارات حمل، أمام المشاهدين، وشرح ما يحدث بالاختبار، وحقق المقطع فور نشره أكثر من ربع مليون مشاهدة.

أحمد حسن وزينب يعلنان عودتهما إلى مصر

وفي منتصف شهر رمضان الجاري، نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مطقع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بلغت مدته 11 دقيقة، يوثق عودتهما إلى مصر مجددا، خلال الساعات القليلة الماضية، واستقبال أفراد عائلتهما لهما ولطفلتهما آيلين.

وخلال الفيديو، ظهر أحمد حسن وزوجته زينب، منذ وصولهما إلى مطار القاهرة، ولحظة استقبالهما من أصدقائهما، حتى لحظات وصولهم إلى منازل عائلة كل منهما والترحيب الحافل بهما.

وقال أحمد حسن خلال الفيديو: «وصلنا مصر قضينا نص رمضان في دبي والنص التاني هنقضيه هنا مع المحشي والمكرونة البشاميل والأكل المصري».