منها السمسم والمكسرات.. أطعمة تؤدى لـ«تهيج الجسم» وتسبب حساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يصاب البعض بالحساسية نتيجة تناول بعض الأطعمة التي تسبب تهيج بالجسم بشكل مفاجىء حيث أنه من بين تلك الأطعمة وفقا لما أفاد موقع «healthy line».

السمسم

يسبب السمسم للبعض حساسية، حيث وجدت دراسة في 2019 أن حساسية السمسم تؤثر على مليون طفل وبالغ في الولايات المتحدة.

الفول السوداني

يصاب حوالي 2 من كل 100 طفل كندي، بحساسية للفول السوداني.

المحار

يعد المحار واحدا من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا لدى البالغين وتظهر عادة لأول مرة عند البلوغ.

السمك

البعض لدية حساسية من أنواع مختلفة من الأسماك، مثل التونة، أو سمك الهلبوت، أو السلمون، ويمكن للمصابين بحساسية السمك، تناول المحار والعكس صحيح.

المكسرات

منها اللوز، الجوز البرازيلي، الكاجو، البندق، الصنوبر، الجوز وغيرها من المكسرات التي تسبب الحساسية للبعض.

وحسب الإحصائيات فإن حوالي من 25 إلى 40% من الذين يعانون حساسية من الفول السوداني يتفاعلون أيضاً مع نوع واحد من المكسرات على الأقل.

البيض

يسبب البيض الحساسية، منها الإصابة بطفح جلدي، أو ألم في المعدة.

الحليب ومنتجات الألبان

تسبب منتجات الألبان مثل لاكتالبومين، الكازين، مصل اللبن، مسببات شائعة للحساسية، التي تظهر عادة في السنة الأولى من العمر، وتؤثر على ما يصل إلى 7% من الأطفال، وحسب الإحصائيات فإن حوالي 80% من الأطفال الذين يعانون من الحساسية يتخلصون منها بحلول عامهم الـ16.

أطعمة تخفف من أعراض الحساسية

التفاح

يعرف التفاح بأنه قاتل الحساسية بسبب احتوائه على مادة الكيرسيتين المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والفيروسات، بالإضافة إلى قدرته على محاربة أعراض الحساسية.

الكركم

يتميز الكركم بخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات والتهابات الجسم ما يجعله غذاءً مثالياً لعلاج الحساسية وخاصة حساسية الجيوب الأنفية وسيلان العين.

الموز

يعتبر الموز غذاءً مثالياً، حيث يقلل من ظهورالطفح الجلدي، ويساعد كذلك على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.