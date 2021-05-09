نصائح ذهبية للعناية بالشعر في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قد يتسبب المناخ شديد الحرارة والرطوبة المرتفعة في فصل الصيف في الإضرار بالشعر، وقد تبقى آثار هذا الضرر لفترات طويلة. يمكن للحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية بالإضافة إلى الهواء الجاف والساخن أن تنزع الرطوبة من الشعر ومن فروة الرأس، فيصبح جافاً وضعيفاً.

ولاستعادة صحة وحيوية خصلات شعرك أثناء الصيف وما بعده، تقدم "ليندا فلاورز" خبيرة التصفيف لدى هاسك- العلامة التجارية المعروفة لمنتجات العناية بالشعر أهم 5 نصائح يمكنك اتباعها لحماية شعرك والعناية به في فصل الصيف، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

احرصي على ترطيب شعرك

احرصي على الحفاظ على ترطيب شعرك بشكل مستمر في فصل الصيف؛ لأن الشمس والماء المالح والكلور في ماء البحر وأحواض السباحة تنزع الرطوبة من الشعر، وتتركه شديد الجفاف. غطي شعرك بماسكات الترطيب أثناء السباحة لمنع تغلغل المياه المشبعة بالكلور في خصلات الشعر. المزج بين معالجات الترطيب العميق والزيوت عند التعرّض للشمس يمكنه استعادة ترطيب الشعر المكثّف والحفاظ عليه.

تجنبي أجهزة تصفيف الشعر بالحرارة

تجنبي تعريض الشعر لهواء أجهزة التصفيف الساخن، والتي تعد مصدراً مباشراً للحرارة، التي تضعف روابط البروتين وتؤثر سلباً على صحة الشعر بشكل عام. استخدامي أدوات تصفيف الشعر بالهواء الساخن مع المنتجات، التي تمنع فقد بروتينات الشعر. يمكنك أيضا استخدام بخاخ حماية للشعر ضد الحرارة للحد من التلف، الذي تسببه الحرارة الصادرة من أدوات التصفيف.

تجنبي الإفراط في غسيل الشعر

يمكن للإفراط في غسيل الشعر أن يتسبب في التلف، خاصة الشعر الملون والمعالج كيميائياً، أو الشعر شديد الجفاف أو المسامي بطبيعته. يؤدي غسيل الشعر يومياً إلى نزع الزيوت والبروتينات الطبيعية من الشعر، والضرورية للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس. على الرغم من أننا نفضل الاستحمام واستخدام الشامبو بشكل متزايد في الصيف، ينصح بألا يزيد غسيل الشعر عن ثلاث مرات في الأسبوع.

للتغلب على مشكلة الشعر الخفيف بين مرات الغسيل، والتي تسببها زيوت الشعر الطبيعية، يمكنك استخدام شامبو جاف طبيعي يحتوي على زيت يتمكن الشعر من امتصاصه والاستفادة به لمدة طويلة.

تغلبي على مشكلة هيشان الشعر

تتسبب الرطوبة في الهواء في هيشان الشعر في فصل الصيف. للتحكم في الهيشان، استخدمي البخاخات، التي تبقى في الشعر "ليف إن". يمكنك استخدام أقنعة الشعر ذات الترطيب العميق على أطراف الشعر إذا كان شعرك جافاً ومقصفاً. احرصي ألا تجذبي شعرك بشدة عند تصفيفه، لأن شد الشعر يتسبب في تلف الشعر وتضرره.

ترطيب الشعر يبدأ من الداخل

من الضروري شرب كميات كبيرة من الماء في فصل الصيف. ترطيب الشعر الصحي يبدأ من الداخل؛ لذا يعمل الماء الكافي على ترطيب خلايا الشعر. لتحقيق الترطيب الصحي، استخدمي شامبو وبلسم ماء الصبار للترطيب العميق، والذي يساعد على استعادة حيوية الشعر وترطيب ومرونة الخصلات الجافة بفعالية.

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