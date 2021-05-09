الامارات | «ناسا» تكشف عن أول تسجيل صوتي لرحلة على المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تكشف عن أول تسجيل صوتي لرحلة على المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عن أول تسجيل صوتي من إحدى رحلات مروحيتها «إنجينويتي» على سطح المريخ، أول من أمس.

وذكرت «ناسا» أن المسبار برسفيرنس الذي هبط على المريخ، في فبراير الماضي، وعلى متنه المروحية الصغيرة، سجل الصوت بميكروفون في الرحلة الرابعة لـ«إنجينويتي»، في نهاية أبريل الماضي.

وهذا أول تسجيل صوتي لرحلة على سطح المريخ، وأول تسجيل تقوم به مركبة فضائية لمركبة أخرى منفصلة على كوكب آخر.

وقطع المسبار برسفيرنس، الذي يزن نحو 1000 كيلوغرام وبحجم سيارة صغيرة، مسافة 472 مليون كيلومتر في رحلة مدتها 203 أيام للوصول إلى الكوكب الأحمر.

واستغرق بناء وتطوير المسبار ثماني سنوات، وتكلف نحو 2.5 مليار دولار، وتتعلق مهمة «برسفيرنس» بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية على سطح المريخ، ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.

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