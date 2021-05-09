الامارات | «دبي للثقافة»: برنامج الفنون التشكيلية يحلّق مع «الدرون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة»: برنامج الفنون التشكيلية يحلّق مع «الدرون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تفاصيل برنامج الفنون التشكيلية لشهر مايو الجاري، الذي تستضيف فيه، بالتعاون مع مركز عكاس للفنون البصرية، نخبة من الفنانين والمتخصصين، ليقدموا مجموعة من المحاضرات والورش الفنية التي تسعى إلى تعزيز مهارات الجمهور بفن التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية، وإثراء المعارف حول جمالياتها وتقنياتها المختلفة.

وسيكون الجمهور، خلال الشهر الجاري، على موعد مع محاضرات وورش عمل فنية متنوعة، تستهدف الشباب من عمر 18 فما فوق، لتعريفهم بأحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في فن التصوير والأكريليك، انسجاماً مع محاور استراتيجية «دبي للثقافة»، الهادفة إلى تمكين المواهب الشابة بالمهارات والإرشادات التقنية المبتكرة وسهلة التطبيق.

وانطلق البرنامج، الليلة الماضية، بمحاضرة بعنوان: «الدرون ثقافة وفنون»، قدمها الفنان موسى الرئيسي، في مركز عكاس للفنون البصرية، بهدف زيادة الوعي العام باستخدام الطائرة بدون طيار (درون)، وفوائدها في الجانب الفني، إذ سلطت الضوء على أساسيات التعامل مع «الدرون» في الجانب الفني، وكيفية الحصول على التراخيص.

وفي 21 الجاري، سيقدم الفنانان، جاسم ربيع وفيصل الريس، محاضرة بعنوان «التصوير بالماسح الضوئي» بمكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، ليتيحا للجمهور استكشاف آفاق ابتكار مفاهيم جديدة للتصوير، واستخدام أدوات غير تقليدية فيه، إذ تدور حول كيفية تسخير الماسح الضوئي لخدمة الأفكار الفنية.

وأعلنت «دبي للثقافة» أنها ستنظم، ضمن البرنامج، ورشة بعنوان «تجريد بألوان الأكريليك»، في 22 مايو الجاري، بمكتبة الصفا للفنون والتصميم، وستعرض الفنانة عبير العيداني خلال الورشة للمشاركين مفاهيم عامة عن ألوان الأكريليك وفن التجريد، مقدمةً تقنية استخدام ألوان الأكريليك مع الماء على «الكانفس»، للحصول على قطعة فنية مميزة، مع إتاحة الفرصة أمام المشاركين لابتكار تأثيرات خاصه بهم باستخدام بخاخ الماء.

ويختتم برنامج الشهر الجاري بورشة خارجية حول «تصوير الشارع» للمستوى المتوسط، بإشراف الفنان فيصل الريس، الذي سيعرّف المشاركين بميزات هذا النوع من التصوير، وسيقدم لهم صورة شاملة عن مفهوم التصوير في الشارع، وأنواعه وبعض رواده، فضلاً عن توفير فرصة ثمينة أمامهم للتصوير في مناطق دبي القديمة باستخدام كاميراتهم الرقمية.

• «تجريد بألوان الأكريليك» في 22 الجاري بمكتبة الصفا.

• يُختتم برنامج الشهر بورشة خارجية حول «تصوير الشارع».

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