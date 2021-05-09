الامارات | بيع مليون نسخة من الرواية الفائزة بجائزة غونكور 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مليون نسخة من الرواية الفائزة بجائزة غونكور 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتازت مبيعات رواية «لانومالي»، لإيرفيه لو تيلييه، الفائزة بجائزة غونكور 2020، وهي أرقى جائزة أدبية فرنسية، عتبة مليون نسخة، كما أعلنت دار «غاليمار» للنشر، أول من أمس.

وتجاوزت الرواية هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 ألف نسخة جديدة.

وقال المدير التجاري لدار «غاليمار»، جان شارل غرونشتاين، لـ«وكالة فرانس برس»: «أسبوع بعد آخر، يستمر بيع الكتاب بشكل جيد جداً، لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة».

وتسارعت مبيعات رواية «لانومالي»، بفضل اختيارها من قبل لجنة التحكيم لجوائز الخريف الأدبية في فرنسا.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة، بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي والخيال العلمي.

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