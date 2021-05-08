الفتيات ينتقدن شخصية «مؤنس» في «لعبة نيوتن»: أفقدنا الثقة في الرجالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت شخصية «مؤنس»، في مسلسل «لعبة نيوتن»، الكثير من الجدل والانتقادات حول طبيعة الشخصية، التي وصفتها بعض الفتيات بـ«المعقدة»، مما شجعهن للتفكير «ألف مرة» قبل الإقدام على خطوة الزواج، حسب وصفهن.

ويستعرض «هُن»، آراء الفتيات في شخصية الفنان محمد فراج، في مسلسل لعبة نيوتن.

لبنى: اتأثرت بالشخصية جدا.. إزاى فيه رجالة معقدة كدة

تقول لبنى طارق، 25 عاما، إنها فقدت الثقة في الرجال، بعد مشاهدة تفاصيل الشخصية، قائلة: «اتأثرت بالشخصية جدا، إزاي فيه رجالة معقدة للدرجة دي، وإزاي راجل يحب اتنين؟».

وأكدت أنها لم تواجه شخصية معقدة بهذا الشكل، ولكن هذا لم يمنعها من التأني عند اختيار شريك الحياة في المستقبل.

مي: راجل عديم الأمانة وبيستغل نقط ضعف اللي حواليه

ووصفت مي حمزة، 30 عامًا، شخصية الرجال مثل شخصية «مؤنس»، بشخصيات عديمة الأمانة بعدما استغل ظروف منى زكي للزواج منها، متابعة: «بيعتمد على أسلوب استغلال نقاط ضعف اللي حواليه علشان يوصل للي هو عايزه، وشخصيات الرجالة اللي من النوعية دي محتاجة علاج».

سلوى: هفكر ألف مرة قبل الجواز من شخصية زي دي

ترى سلوى كامل، 29 عامًا، أن شخصية «مؤنس»، في المسلسل غير سوية، مما شجعها على التفكير «ألف مرة» قبل الاقدام على خطوة الزواج كما ذكرت: «مستحيل أفكر في الجواز من شخصية غريبة زي دي، ما يظهره عكس ما يخفيه».

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن باتخاذ الفنانة منى زكي، قرارا بإنجاب ابنها المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الحصول على الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة تعترض طريقها وتهددها بتدمير زواجها.