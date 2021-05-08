عفاف شعيب: سمعت جوزي بيخونني مع السكرتيرة.. ولبست الحجاب عشان لما أدخل قبري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة عفاف شعيب أنها تعرضت للخيانة من زوجها رياض العريان مع السكرتيرة الخاصة به، وتحدثت عن تفاصيل القصة نافية أنها رأتهما بعينها، كما تحدثت عن سبب ارتدائها الحجاب، مؤكدةً أن زميلاتها الفنانات قاطعنها بعد ارتدائها الحجاب.

وقالت الفنانة عفاف شعيب خلال حلقة اليوم من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، ردًا على سؤالها عن خيانة زوجها لها مع السكرتيرة الخاصة به: «سمعتهم على التليفون لكن مشوفتهمش ودي حاجة جت بالصدفة مكنتش براقبهم، ساعتها مكانش فيه موبايل وكنت جايبة عدة تليفون صغيرة جديدة علشان متعملش صوت ومسمعش الجرس، وأردت الحديث مع والدتي لأهنئها بمناسبة عيد الأضحى فاكتشفت الخيانة وواجهته في الحال وكانت صدمة».

وعن ارتدائها الحجاب، قالت خلال البرنامج الذي يذاع على قناة «القاهرة والناس»: «عشان لما أدخل قبري.. كلنا هنموت وهنتحط في نقرة، وابتعدت في الفترة الأخيرة لأني كنت بشتغل ومش فاضية، والفنانات من صديقاتي في الوسط الفني ابتعدوا عني بعدما ارتديت الحجاب وفجأة لقيتهم خلعوه، خاصة إن الفترة الماضية أصبح هناك تشتت في الآراء الدينية، لكن الدين لا يتجزأ وأنا محجبة عشان أأمن نفسي ولازم أكون بالحجاب، وارتديت الحجاب بعد جلسات دينية كانت تنظمها الفنانة ياسمين الخيام».

إقرأ أيضًا...أبرز تصريحات نهلة سلامة في «شيخ الحارة والجريئة»: مبتجوزش حد أصغر مني

كما أبدت الفنانة رأيها في الأفلام القديمة، قائلة إن تلك الأفلام كانت تقدم الرقص بشكل راقٍ، ذاكرة أنها أحيانًا ترى الراقصات الحاليات إلا أنها لا يعجبها رقصهن، مشيرةً إلى أنها لم ترقص مطلقًا في أفلامها رغم طلب البعض منها ذلك، ورغم أنها أدت دور راقصة في مسلسل ذات مرة ولكن بطريقة مختلفة، حسب قولها.

وحلت الفنانة القديرة عفاف شعيب ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في حلقة اليوم من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» وكشفت العديد من الأسرار في حياتها.