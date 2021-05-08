حكم الدين في إفشاء «هنا» أسرار علاقتها الزوجية في لعبة نيوتن

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

سلطت الحلقة الـ 25 أمس، من مسلسل «لعبة نيوتن» على مشهد جمع بين الفنانة منى زكي «هنا»، والفنان الشاب الأمريكي، مصري الأصل «زي» بعدما قررت «هنا» إرسال دعوة له لزيارة مصر، للحديث معه عن علاقتها بزوجها الثاني «مؤنس» الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

وعلى الرغم من صداقة الثنائي في إطار العمل، إلا أن سياق المشهد ذهب لشكوى «هنا» من علاقتها الحميمية بزوجها الثاني، وسردها لتفاصيل شعورها تجاهه، وإحساسها نحوه في إطار العلاقة الزوجية بينهما.

وعلى الفور انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهد، بسبب إفشاء الزوجة لأسرار علاقتها الزوجية لطرف ثالث، الأمر الذي وجده البعض أمرا عاديا، فيما وجده البعض الآخر، أمر لا يجوز بحكم الدين.

الإفتاء تحسم الجدل في أمر إفشاء العلاقة الزوجية

وفي هذا الصدد، كانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء حول سرد الزوجة أو الزوج لأسرار العلاقة الزوجية، وإفشائها، أو الحديث عنها مع طرف آخر.

وعلى هذا الجانب، قالت دار الإفتاء «إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، ولذا فعلى كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها، لا سيما إذا ترتب على هذا الإبداء والإفشاء ضررا على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وعلى الزوجين أن يتفهما ذلك، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلام الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الشِّيَاعُ حَرَامٌ».