قد يسبب الإجهاض.. ما هو الحمل الغزلاني؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصاب بعض السيدات بنزيف خلال فترات مختلفة من الحمل، وأحيانا يحدث النزيف بعد انتهاء أول ثلاثة أشهر من الحمل، ويطلق على حمل السيدة حينها الحمل الغزلاني.

ما هو الحمل الغزلاني

الحمل الغزلاني هو مصطلح يطلق على الحمل الذي قد تصاب المرأة خلاله بنزيف تتراوح حدته بين الخفيف والشديد، وعادة ما يتزامن التنقيط مع توقيت الدورة الشهرية، بحسب ما ذكره موقع «Mayo Clinic».

الفرق بين الحمل الغزلاني ودم الدورة الشهرية

الحمل الغزلاني حالة يستمر فيها الرحم بالتخلص من أجزاء من بطانته كما يحدث في الدورة الشهرية المعتادة، مما قد يجعل النساء المصابات بهذه الحالة يكتشفن حملهن متأخرا.

أسباب الحمل الغزلاني

- التهاب عنق الرحم: وهو عبارة عن التهاب يصيب عنق الرحم لعدة أسباب منها الإصابة ببعض أنواع العدوى المنقولة جنسيًا مثل الكلاميديا، السيلان، والتهاب المهبل الجرثومي.

- تهيج عنق الرحم نتيجة الخضوع لفحص عنق الرحم.

- الإجهاض: تعد المرأة الحامل أكثر عرضة للإجهاض خلال الأسابيع الإثني عشر الأولى من الحمل، وقد يكون الحمل الغزلاني مؤشرا على الإجهاض، لا سيما إذا ترافق النزيف مع أعراض أخرى مثل ألم أسفل البطن، تشنجات في الرحم قوية، خروج أنسجة وكتل غريبة مع دم النزيف.

- الحمل المنتبذ: هو حالة لا تنغرس فيها البويضة المخصبة في جدار الرحم كما من المفترض أن يحدث، وإنما تنغرس بدلا من ذلك في جزء آخر من الجهاز التناسلي الأنثوي مثل قناة «فالوب»، ويتسبب هذا النوع في حدوث أعراض أخرى، وغالبا تظهر خلال الأسابيع 4- 12 من عمر الحمل.

أسباب أخرى للحمل الغزلاني

وتوجد بعض الأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون سببا للحمل الغزلاني منها:

- الحمل العنقودي.

- نزيف تحت المشيمة.

- مرض ورم الأرومة.

- ممارسة الجماع.

- التغييرات الهرمونية.