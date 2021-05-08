لقاح كورونا.. كيف تواجه الآثار الجانبية بدون مسكنات للألم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، تزداد آمال الأشخاص المعرضين لمخاطر الجائحة في حماية أنفسهم، إلا أن هناك أيضًا بعض المخاوف بشأن الآثار الجانبية للتطعيم.

كيف يمكنك مواجهة الآثار الجانبية للقاح؟

عادةً ما تكون جميع اللقاحات الخاضعة للموافقة تفاعلية المنشأ وتتسبب في بعض الآثار اللاحقة، مثل الحمى الخفيفة والغثيان والقشعريرة والشعور بالضيق وآلام الجسم، وفي معظم الحالات، الألم والتصلب في موقع الحقن.

الآثار الجانبية طبيعية ويمكن أن تستمر حتى 48 ساعة، ومع ذلك، يمكن أن تكون مزعجة قليلاً وغير سارة وتجعلك تندمج في مسكن للألم، ولكن قد لا يكون هذا هو الخيار المفضل لدى الجميع وقد يتم أيضًا منع استخدام بعض الأدوية أو تتطلب استخدامًا معتدلًا.

إليك كيفية مواجهة الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا بدون مسكنات للألم وفق ما ذكر موقع timesofindia.

هل يجب أن تستخدم المسكنات؟

لا يوجد بحث يدعم أن استخدام المسكنات قد يبطل مفعول اللقاح أو يتسبب في تأثيرات أشد، ومع ذلك، كما هو الحال مع أي دواء، تذكر أن الاستخدام العشوائي يمكن أن يسبب مشاكل.

لاحظ الأطباء أيضًا أن بعض المسكنات، التي يتم تناولها قبل اللقاح أو بعده، قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة المناعية، وهو أمر لا تريده مع لقاح كوفيد، في هذه المرحلة، لا يُنصح بتناول مسكن للألم بعد التطعيم مباشرة، هناك طرق يمكنك من خلالها تقليل الانزعاج والآثار الجانبية بعد الحقن، بدون دواء، فيما يلي بعض الطرق المعتمدة من الخبراء للتعامل مع الألم:

استخدم الكمادات الباردة لتخفيف الحمى

يمكن أن تكون الإصابة بحمى خفيفة واحدة من أكثر العلامات شيوعًا لردود الفعل الالتهابية التي تبدأ بعد اللقاح، تستمر لبضع ساعات بعد الحقنة، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن طرق غير طبية لخفض الحمى، ففكر في استخدام منشفة أو كمادة باردة لتخفيف درجة الحرارة والتحكم في الحمى جيدًا، أخذ حمام فاتر، كمادات باردة يمكن أن تكسر الحمى، يمكن أيضًا تجربة هذه العلاجات أيضا للتعامل مع القشعريرة والصداع.

بصرف النظر عن ذلك، من المهم التأكد من أنك تنام جيدًا وأن تحصل على قسط كافٍ من الراحة لتقليل شدة الحمى والتعافي جيدًا.

تذكر أن ترطب نفسك وتتناول طعامًا جيدًا

يمكن أن يؤدي الالتهاب أيضًا إلى زيادة السرعة حيث يمكن أن ينتهي الأمر بجسمك بالإرهاق والاستنزاف، عادة ما يتم الإبلاغ عن الشعور بالضيق، أفضل طريقة لمواجهة هذه الآثار الجانبية هي تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك وإعداد جهاز المناعة لديك للتأكد من أنه يقدم الاستجابات المناسبة.

قبل يوم التطعيم، احصل على نوم جيد لتقليل الآثار الجانبية التي تفاقمت بسبب الإجهاد وقلة النوم، سيضمن الأكل الجيد قبل الحصول على اللقاح وبعدها أيضًا التغلب على التعب والإرهاق، دون الحاجة إلى تناول المسكنات.

جفاف اللسان، عندما يبدو سطح لسانك أبيض فهذا دليل على أنك بحاجة إلى المزيد من الماء، يمكن للترطيب والاعتماد على العصائر المنعشة والسوائل المغذية أن يعالج الأعراض والآثار الجانبية بشكل جيد.

حرك ذراعك الذي ستتناول فيه اللقاح

ذراع كوفيد هو اللقب الذي يُعطى للذراع حيث يتم حقنه ويخلق صلابة قد تجعل من الصعب على المستفيد من اللقاح تحريك ذراعه، للتعامل مع هذا التأثير الجانبي، الذي قد يكون قاسيًا وغير مريح، فإن أسهل علاج يمكن فعله هو تحريك تلك الذراع بمساعدة بعض التمارين والإطالات اللطيفة، سيساعد ذلك على العودة إلى العمل بسرعة.

وبالمثل، يمكن تخفيف الاحمرار أو الطفح الجلدي على الموقع بمساعدة كمادات الثلج المهدئة، ومع ذلك، أثناء القيام بذلك، تذكر عدم تدليك منطقة الحقن لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

حمامات الماء الساخن

إذا كنت تعاني من نوبات من آلام العضلات والضعف وآلام الجسم بعد ساعات من تلقي اللقاح، فقد يساعدك الاستحمام بالماء الساخن.

ينتج الألم عن رد فعل مناعي عندما تزيد جرعة اللقاح من تدفق الدم في الذراع، قد يهدئ الماء الساخن الالتهاب ويخفف الألم.

البهارات المهدئة للتعامل مع الغثيان

الآثار الجانبية للقاح لبعض الناس، وخاصة النساء يمكن أن تسبب الغثيان مع الحمى، الخبر السار هو أنه في معظم الأوقات، يمكن السيطرة على الغثيان بشكل فعال عن طريق تعديل نظامك الغذائي أو تناول بعض التوابل الطبيعية، الزنجبيل والنعناع وماء الليمون كلها ضرورية لجسمك للتعامل مع المرض، تأكد أيضًا من عدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان وتشنجات البطن.

هل يجب ممارسة الرياضة بعد التطعيم؟

ممارسة الرياضة والنشاط البدني مفيدان للجسم ويعملان بشكل أساسي على تحسين الاستجابة المناعية إلى حد كبير، ومع ذلك، في حين أنه لا بأس من القيام بذلك بعد التطعيم، لا تشعر بأنك مضطر للاندفاع إليه، تمامًا كما هو الحال بعد التعافي من مرض كوفيد، يحتاج جسمك إلى بعض الوقت للراحة وتقديم استجابة مناعية حيوية جيدة، كما هو الحال مع التطعيم، لا يُنصح بإجهاد نفسك أو القيام بتمارين مكثفة في يوم التطعيم، خذ وقتك وقم بأنشطة سريعة.

نظرًا لأن الآثار الجانبية تميل أيضًا إلى أن تكون أقسى بعد الجرعة الثانية، فإن اتباع هذه الاحتياطات لن يكون مفيدًا إلا ويسمح لك باستئناف حياتك الطبيعية بشكل أسهل، لا تخف من الآثار الجانبية واحصل على لقاحك عندما يكون متاحا، استشر الطبيب إذا لم تلاحظ انخفاضًا في الآثار الجانبية حتى 4 أيام بعد أخذ الحقنة.

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