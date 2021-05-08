هذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول الأسبرين يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأسبرين دواء شائع متاح بدون وصفة طبية، متوفر في معظم الصيدليات، تمامًا مثل الإيبوبروفين، له استخدامات عديدة، لكن السبب الرئيسي وراء تناول الأشخاص للعقار الذي لا يُصرف بدون وصفة طبية هو علاج المشكلات البسيطة في الجسم.

وفقًا لـ WebMD ، يخفف الدواء من الحمى ويساعد في تخفيف الألم، مثل آلام الأسنان وآلام العضلات والصداع، ويتناوله الكثير منا في معظم الأوقات، من ضمنها بعد الإفطار في شهر رمضان، إذا شعر بهذه الأعراض.

من المحتمل أن يكون لديك علبة مسكن مخزنة في المنزل لحالات الطوارئ، يعتبر الأسبرين أيضًا عقارًا مضادًا للالتهابات، في الأساس، يعمل مسكن الألم عن طريق تقليل الألم في الجسم عن طريق المساعدة في تقليل الالتهاب، يطلق بعض الناس على الأسبرين "عقارًا رائعًا" ، لأنه يساعد أيضًا في حل المشكلات الصحية الأخرى، مثل تقلصات الدورة الشهرية والتهاب المفاصل والصداع النصفي، يمكن أن يساعد أيضًا في منع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية وفقا لـ Medical News Today.

لكن ماذا ما يحدث لجسمك عندما تتناول الأسبرين يوميا، في شهر رمضان؟.. ها ما يستعرضه موقع thelist.

يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين كل يوم إلى الفشل الكلوي

أصبح استخدام الأسبرين لأسباب صحية مختلفة شائعًا على مر السنين، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، غالبًا ما يصف المهنيون الطبيون الأسبرين للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، يأخذون الدواء لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ومشاكل تدفق الدم، والسكتات الدماغية المرتبطة بالجلطات.

في حين أن الفوائد كبيرة لهؤلاء الأشخاص، إلا أن هذا لا يعني أن أي شخص يمكنه فقط المتابعة والتداوي الذاتي، من المهم ملاحظة أن المرضى الذين يتناولون الأسبرين يوميًا يخضعون للمراقبة من قبل أطبائهم.

يمكن أن يؤدي تناول المسكن دون معرفة الطبيب إلى المزيد من المخاطر المتعلقة بالصحة، بمعنى آخر، سوف تخلق مشاكل في جسمك أكثر من منع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، يمكن أن يؤدي تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يوميًا، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين، إلى إتلاف الكلى وبمجرد تلف العضو، لا يوجد علاج.

نزيف المخ

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين يوميًا إلى حدوث نزيف في المخ والمعدة، على الرغم من فوائده العديدة، فإن تناول الأسبرين يوميًا ليس آمنًا تمامًا- خاصةً عندما لا يكون لديك أي مشاكل قلبية سابقة، عندما يتعلق الأمر بالأدوية ، استشر طبيبك دائمًا لأنه يعرف ما هو الأفضل لك.

سرطان الجلد للرجال

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يوميًا معرضون لخطر الإصابة بالميلانوما أو سرطان الجلد.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون بكلية الطب جامعة نورث وسترن الأميركية، العلاقة بين التناول اليومي للأسبرين وخطر تعرض الرجال لسرطان الجلد، وذلك بعد أن جمعت بيانات سجلات طبية تضم ما يقرب من 200 ألف مريض، وتراوحت أعمار المجموعتين بين 18-89 عاماً، ولم يكن لدى المشاركين تاريخ للإصابة بسرطان الجلد، في حين استمرت المتابعة لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية.

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