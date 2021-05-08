فستان ببطانة قصيرة.. رانيا يوسف تودع رمضان بجلسة تصوير جديدة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلال جلسة التصوير بفستان أسود، فضفاض، شفاف، مع بطانة قصيرة، تميز بكونه مُطرز لامع، وأكمام طويلة، مع حزام فاتح اللون من الخصر.

واعتمدت الفنانة على الشعر الليس المنسدل، مع المكياج الترابي المميز، مدونة: «نجلاء.. ملوك الجدعنة»، في إشارة لدورها الأخير بمسلسل «ملوك الجدعنة» الذي يعرض في الماراثون الرمضلني الحالي.

وكانت رانيا يوسف تعرضت لهجوم مؤخرًا بسبب مقطع فيديو لها داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تمارس الرياضة، بملابس «الجيم»، وعلى الفور هاجمها الكثير بسبب إطلالتها.

إلهام شاهين تنتقد رانيا يوسف

وكانت الفنانة إلهام شاهين، هاجمت مؤخرًا الفنانة رانيا يوسف، قائلةً إنها تحب لفت الأنظار، وذلك عند سؤالها هل تراها طبيعية أم خارجة عن المألوف، مؤكدة: «رانيا بتقوم بتصرفات فيها لفت نظر أو فيها حد عايز يلفت النظر».

ووجهت لها نصيحة بأن تبتعد عن لفت النظر، وقالت: «هي ممثلة هايلة ومثّلت معي، ونفسي ما تركزش على الأشياء اللي تلفت النظر».

وأضافت إلهام أنها كانت من أشد المدافعين عنها عندما ارتدت فستان قيل عنه إنه ملفت، «أنا دافعت عنها جدا ساعة الفستان لأن ده بيحصل والبطانة ممكن تترفع عادي، بس مش لازم تقعد تعمل تريند، عشان تلفت النظر والناس كلها تلفت النظر، ولو هتسيء ليها لا مينفعش تعمل كدة».