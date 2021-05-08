لمسات داخل مطبخك على مائدة الطعام

القاهرة - سمر حسين - لكل سيدة في المطبخ أسلوبها الخاص في تقديم الأطعمة المختلفة، وفي شهر رمضان تبحث كل سيدة عن وصفات جديدة ومختلفة تقدمها على مائدة الطعام.

وتقدم لكِ «هُن»، لمسات بسيطة لتحضير بعض الأكلات مقدمة من الشيف ياسمين مرسى.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

- سلق المكرونة نصف سلقة لعدم شرب البشاميل.

- يجهز البشاميل على النار، ويضاف إليه «لبن+مكعب زبدة صغير+دقيق+توابل+ميكس جبن».

- ترص المكرونة مع البشاميل.

- وضع الموتزاريلا ثم آخر طبقة بشاميل للحصول على شكل رائع.

خرشوف بالبشاميل

- تجهز اللحمة المفرومة على الصاج.

- يتم سلق الخرشوف في وقت قليل مع عصر الليمون.

- حشو الخرشوف ويجهز البشاميل ويجهز البيريكس، ثم يصب البشاميل يليه الخرشوف.

- تصب طبقة البشاميل وآخر طبقة ميكس الجبن.

القطايف حلو أو حادق

- يفضل شراء القطايف في نفس يوم الحشو وتكون طازجة.

- بعد الحشو يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر.

- عند الحشو تغطية باقي الكمية للحفاظ على قوامها بحشوات مختلفة منها البلح والمكسرات.

تسوية القطايف بطريقتين

- الأولى بالطريقة المعتادة

- أو فى الفرن بمسحة زيت طريقة صحية اكثر

- إضافة الشربات البارد والقطايف ساخنة أو استبدال الشربات بالعسل، وهي طريقة أكثر صحية أو بدون إضافة أخرى ونكتفى بالحشوة وسعراتها والسكر الطبيعي في البلح والزبيب.

فوائد القطايف

- تحتوى القطايف على نسبة عالية من النشويات، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال نهار رمضان.

- قيمة القطايف الغذائية، تختلف باختلاف نوع الحشو، التي عادةً ما يكون من المكسرات، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تعطي إحساسًا بالشبع، ما يقلل الشعور بالجوع خلال نهار رمضان.

أضرار القطايف

تحتوي القطايف على مستويات عالية من السعرات الحرارية، التي تتراوح ما بين 15 إلى 100 سعرة حراري، نتيجة لقليها في الزيت، ما يجعلها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك يؤدي الإفراط فيها إلى زيادة الوزن.