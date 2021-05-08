على فراش المرض دون مكياج.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد العملية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد لها داخل المستشفى، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية إثر وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا، بسبب علاج خاطئ تسبب في بقائها في المستشفى لفترات طويلة.

وظهرت فيفي عبده دون مكياج، وبملامح وجه بدت عليها علامات الإعياء، بينما تجلس على فراش المستشفى، معلقة: «مساء الخير، وحشتوني، بشكر كل اللي سأل عليا، وربنا يشفي كل المرضى، ويرحم الباقي، ويخلصنا من الكورونا».

وأرفقت تعليقًا على الفيديو، معلقة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا أول فيديو بعملو بعد ما عملت العملية وحشتوني أوي وبحبكم أوي».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، خضعت على إثرها لعملية جراحية، وهو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث قالت: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولى واللى بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم»، وتفاعل الجمهور مع منشور فيفي عبده، متمنين لها الشفاء العاجل.