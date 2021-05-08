أسرة الموسيقار جمال سلامة ترد على طليقته: وزع ميراثه قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق الموسيقار فاروق سلامة، شقيق الموسيقار الراحل جمال سلامة الذي توفي أمس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، على ما أثير حول منعه تسليم ميراث للسيدة وفاء بناني طليقة شقيقه ووالدة ابنيه «هاني» و«دينا»، حيث حررت محضرا في نقطة شرطة الجزيرة يحمل رقم 8 أحوال نقطة شرطة الجزيرة، بتاريخ 7/5/2021 ضد عدد من أقارب الفقيد.

ووجهت اتهامات إلى كل من شقيقه الموسيقار فاروق سلامة وابنته نورهان سلامة، وزوجها المطرب أحمد جمال، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، وذلك بعد اقتحامهم للاستديو الذي كان يعيش فيه الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك.

وعلق الموسيقار فاروق سلامة على ما أثير بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقه قائلًا: «علمت من وسائل الإعلام أن وفاء بناني طليقة شقيقي الراحل جمال سلامة حررت محضرًا بالأمس بالاستحواذ على أملاكها ومنع تسليمها لها، وهذا الكلام ليس صحيحًا فوفاء هي طليقة شقيقي جنسيتها مغربية ولديها أولاد منه وميراثها عبارة عن طابق مساحته ألف متر في عقار بالزمالك كتبه لها شقيقي قبل وفاته بمدة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«هن»: «كان شقيقي الموسيقار جمال سلامة متزوج من ثلاث سيدات، هن الدكتورة جيهان مرسي ولم ينجب منها، والمغربية وفاء بناني ولديه منها بنت وولد، وأخرى إسبانية الجنسية أنجب منها بنت تدعى سونيا، لذا كانت وجهة نظره في تقسيم الميراث قبل وفاته حتى لا تحدث مشاكل، فكتب لوفاء قبل طلاقها منه شقتين ولكل من ابنه وابنته شقة واحدة».

وأضاف: «في طابق آخر بالعقار نفسه هناك شقة ستوديو عبارة عن 60 مترا كتبها لابنته سونيا من طليقته الإسبانية، وهو مكتب وسكن للموسيقار قبل وفاته اتخذه مسكنًا بعد أن منعته زوجته المغربية من ممارسة حقه في أملاكه بعد أن كتبها لها ولأولادها، حتى وصل الأمر إلى الطلاق حيث واجه معاملة سيئة منها، ومنعوه من الإقامة في أي شقة من الأربعة شقق خلال مرضه، حيث أصيب بجلطة في المخ لكن سبب الوفاة كان فيروس كورونا الذي أصيب به قبل أيام قليلة من وفاته».

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وكشف أن هناك اعتراض من وفاء بناني على توريث هذه الشقة الصغيرة ذات الـ60 مترا للابنة «سونيا»، وهي ليست محل نزاع من الأساس لأن الموسيقار جمال سلامة كتب الشقة باسم ابنته منذ سنوات، وقرر ذلك خوفًا من حدوث مشاكل على الميراث مستقبلًا خاصة أن «وفاء» وأبناءها اقتحموا الشقة من قبل، واستولوا على جميع المتعلقات وقمنا بتحرير محضرًا ضدها بالسرقة والتشهير برقم 8ج قسم شرطة الجزيرة 2021.