7 أطعمة ومشروبات الإفراط في تناولها يسبب الإسهال.. منها القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها يوميا بكميات كبيرة دون إدراك أنها تضر بصحتنا، ومن بينها ما يسبب الإصابة بالإسهال.

هنا نذكر لكم مجموعة من تلك الأطعمة التي تسبب الإسهال وفق ما أورد موقع " Health line" .

- الأطعمة الحارة

تعتبر الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة من أكثر الأسباب شيوعًا للإسهال، حيث إن مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار وخلطات الكاري تهيج بطانة المعدة أثناء عملية الهضم.

- منتجات الألبان

كالحليب والجبن إذ تحتوي على "اللاكتوز" أو "سكر الحليب"، وهذا السكر يحتاج الى إنزيم خاص في الجسم لهضمه، وفي حالة عدم وجود هذا الإنزيم ومع كثرة تناوله يتسبب في الإصابة بالإسهال.

- الكافيين

المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشوكلاتة، والمشروبات الغازية يمكن أن تسبب الإسهال للعديد من الأشخاص، لأنه من المنبهات القوية التي تعزز من سرعة انتقال الأطعمة والمشروبات عبر الأمعاء، وبالتالي تؤدي إلى الإسهال.

- الثوم

يحتوي الثوم على الألياف غير القابلة للذوبان، كما أنه غني بمركبات كربوهيدرات يصعب هضمها وينتج عنها غازات تهيج الأمعاء، وتسبب اضطرابات في المعدة، وتؤدي للإصابة بالإسهال.

- القرنبيط والبروكلي

يتسبب الإفراط في تناول القرنبيط والبروكلي إلى الإسهال، حيث إنه من الخضروات الصلبة، التي على نسبة كبيرة من الألياف النباتية، وبالتالي يؤدي إلى صعوبة الهضم.

- الوجبات السريعة

من الأطعمة التي تسبب الإسهال، نظرا لمحتواها العالي من الدهون المشبعة التي يصعب على الجسم هضمها.

- البصل

من الأطعمة الشائعة التي تسبب الإسهال، إذا تم تناوله بكميات كبيرة لأنه من الألياف الغير قابلة للذوبان التي تسبب تهيج في المعدة.

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