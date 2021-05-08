ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الطماطم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الطماطم من أكثر أنواع الخضراوات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أنها تدخل في إعداد العديد من الأطعمة.

ويعد عصير الطماطم من أفضل أنواع العصائر التي ينصح بتناولها للاستفادة من فوائدها وهي كالتالي، كما ذكر موقع "v8juice".

1- دعم الوقاية من السرطان:

الليكوبين والكاروتينات في عصير الطماطم يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطانات الرئة والثدي والبروستاتا.

وأظهرت الدراسات أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من اللايكوبين تقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 30٪.

2- تساعد على الهضم:

يحافظ استهلاك عصير الطماطم يوميًا على صحة الكبد، ما يساعد على الهضم ويحفز حركة الأمعاء المنتظمة ويمنع الإمساك.

3- يخفض الكوليسترول:

تساعد الألياف الموجودة في عصير الطماطم على تكسير الكوليسترول الضار، وقد وجد أن النياسين له تأثير مفيد على مستويات الكوليسترول المرتفعة.

4- الوقاية من أمراض القلب:

ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الليكوبين وخفض الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية، بنسبة 30٪.

5- تمنع تخثر الدم:

لقد ثبت أن المغذيات النباتية الموجودة في الطماطم يساعد في منع تكتل خلايا الصفائح الدموية غير الطبيعي، وهو مفيد لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها.

6- الفوائد المضادة للالتهابات:

تم ربط الالتهابات المزمنة والتشوهات الالتهابية بمجموعة كاملة من الحالات الصحية غير السارة، ووجدت الأبحاث أن كوبًا يوميًا من عصير الطماطم يقلل من العلامة الأساسية للالتهاب لدى الشخص بنسبة الثلث تقريبًا.

7- جيد لعظامك:

فيتامين ك، الموجود في الطماطم، له أهمية كبيرة في صحة وبناء عظامك.

8- مفيد للبشرة:

أظهرت الدراسات أن تناول عصير الطماطم يوميًا قد يؤدي إلى تقليل حب الشباب والوقاية من تلف خلايا الجلد فوق البنفسجية.

9- إزالة السموم من الجسم:

يساعد تناول عصير الطماطم في طرد السموم الضارة من الجسم، كما أن محتواه من الكلور والكبريت يساعد الكبد والكليتين على أداء وظيفة إزالة السموم بشكل أفضل.

10- صحة العينين:

نظرًا لأن الطماطم محملة بالمغذيات النباتية مثل، البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، فإنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة عينيك وحمايتها.

11-الليكوبين يمكن أن يمنع السكتات الدماغية:

وجدت الأبحاث الحديثة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالطماطم يمكن أن تساعد في منع السكتة الدماغية وذلك بفضل الليكوبين الموجود بها.

12-التعافي من التمارين الشاقة:

توفر الطماطم التوازن المثالي للمواد الكيميائية لمساعدة جسمك على التعافي من التمارين الشاقة، وتبين أن تناول عصير الطماطم يؤدي في الواقع إلى تعافي العضلات بشكل أسرع من تناول مشروبات الطاقة.

اقرأ أيضا..

هل تعلم ما فائدة عصير الطماطم لجسمك؟