كورونا اليوم: لماذا يسبب ألمًا في الصدر؟.. وهكذا تواجه الآثار الجانبية للقاح بدون مسكنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هكذا تواجه الآثار الجانبية للقاح بدون مسكنات

إليك كيفية مواجهة الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا بدون مسكنات للألم وفق ما ذكر موقع timesofindia.

استخدم الكمادات الباردة لتخفيف الحمى، تذكر أن ترطب نفسك وتتناول طعامًا جيدًا، حرك ذراعك الذي ستتناول فيه اللقاح، قم بحمامات الماء الساخن، تناول البهارات المهدئة للتعامل مع الغثيات.

لماذا يسبب المرض ألمًا في الصدر؟

قد لا يكون ألم الصدر، أو المعاناة من نوع من الانزعاج في الصدر من أعراض كوفيد المنفردة، ولكنه يحدث غالبًا نتيجة لأعراض حالية، أما بالنسبة لشدة ونوع الألم الذي يمكن للمرء أن يشعر به.

فيمكن أن يكون حادًا جدًا أو رقيقًا أو يسبب ألمًا أو يزداد سوءًا بالحركة، أو حتى التنفس في بعض الحالات، الأهم من ذلك كله، من المهم أن تتذكر أن ألم الصدر الناجم عن فيروس كورونا ناتج على الأرجح عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يحدث بمفرده أبدًا، ومع ذلك، فإن المعاناة من ألم في الصدر عندما تكون نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية يجب فحصها على الفور في هذه الحالات: تسعل بعنف، تعاني من التهاب رئوي بسبب كوفيد، لديك التهاب في الرئتين، لديك مشكلة في القلب، ينتشر COVID-19 عن طريق دمك، وفقا لتايمز أوف إنديا.

الوقت المناسب لإنهاء العزلة المنزلية

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ومتوسطة عادةً باتباع الحجر الصحي المنزلي، ولكن ما هو الوقت المناسب لإنهاء الحجر الصحي؟.. هذا ما يستعرضه موقع indiatimes.

نظرًا لطبيعة الأعراض وفترة حضانة الفيروس (التي تتراوح من 5 إلى 12 يومًا)، يمكن أن يستغرق التعافي من كورونا 14 يومًا على الأقل، ومع ذلك ، يمكن إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي لمريض فيروس كورونا إذا مر 14-17 يومًا على الأقل بعد ظهور الأعراض.

يمكن لأولئك الذين يعانون من عدوى بدون أعراض إنهاء الحجر الصحي بعد 10 أيام من أول اختبار إيجابي للفيروس، يمكن أن يساعدك التحدث إلى طبيبك المعالج في تحديد الوقت المناسب لإنهاء العزلة، وفقا لموقع indiatimes.

متى يجب أن تحصل على اللقاح بعد التعافي

الحصول على لقاح كورونا هو أيضًا إحدى الطرق التي يكتسب بها الشخص مناعة ضد فيروس كورونا، ولكن متى يجب أن يحصل الشخص المصاب على الجرعة؟.. إذا كنت مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد ولم يتم تطعيمك بعد، فإليك ما تحتاج إلى معرفته الآن، وفقا لموقع indiatimes.

تشير الدراسات والأدلة إلى أنه في المتوسط، يحصل الشخص المصاب بـ كورونا على مناعة طبيعية تستمر في أي مكان من 90 إلى 180 يومًا، كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تختلف المناعة الطبيعية للشخص أيضًا، اعتمادًا على شدة المرض والأمراض المزمنة وتاريخ الإصابة، لذلك، في حين يتم تشجيع مرضى كوفيد على الحصول على اللقاح، فمن الأفضل القيام بذلك بعد 2-8 أسابيع من الإصابة (أي بعد نهاية فترة التعافي / العزل).

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