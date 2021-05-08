منها الحساسية والإسهال.. مشاكل صحية يسببها الإفراط في تناول العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

العسل له قيمة طبية عالية جدا، ومع ذلك، يمكن أن تتحول هذه النعمة إلى لعنة عندما لا يتم استهلاكها بكميات مناسبة.

نستعرض في هذا التقرير بعضًا من الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها العسل لجسمك، وفقًا لموقع onlymyhealth.

-مشاكل في المعدة

يحتوي العسل على كمية قليلة جدًا من الفيتامينات والمعادن فيه، ولاستخراج تلك الفوائد الغذائية من العسل، يجب تناول العسل بكميات كبيرة، ولكن عند تناول العسل بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى آلام في المعدة.

-السكر مقابل العسل

تمامًا مثل السكر، يحتوي العسل أيضًا على 4 سعرات حرارية لكل جرام، وتستهلك 64 سعرًا حراريًا في كل مرة تفرش ملعقة واحدة من العسل على شريحة الخبز، على الرغم من أن العسل أحلى من السكر في المذاق، إلا أنه لا يزال يمنحك المذاق الحلو المرغوب، وغالبًا ما ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من العسل.

-حساسية

على الرغم من أن معظم الناس لا يعانون من أي آثار جانبية بعد تناول العسل، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين قد يواجهون بعض الحساسية، فقد يؤدي تناول العسل إلى ظهور طفح جلدي أو تورم في أجسامهم، أيضًا، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبات في البلع والتنفس.

-إسهال

يحتوي العسل على الفركتوز بكميات كبيرة مما يسبب مشاكل في الهضم لدى بعض الناس، لذلك، فإن تناول العسل بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

-ضار للرضع

يجب عدم إطعام الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بالعسل لأن استهلاكه قد يؤدي إلى تطور التسمم الغذائي لدى الطفل، أي رضيع يقل عمره عن 6 أشهر معرض بشكل كبير للأمراض، سيبدأ العسل بأي شكل عند إطعام الرضيع في إظهار آثاره الجانبية في غضون 8 إلى 36 ساعة من الاستهلاك.

-زيادة وزن الجسم

على الرغم من أن العسل يمكن أن يكون علاجًا منزليًا مفيدًا جدًا لإنقاص الوزن، إلا أن استهلاكه المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة وزن الجسم.

-أمراض أخرى

يمكن أن يؤدي استهلاك العسل بكميات كبيرة إلى العديد من الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 ، وتجويف الأسنان، ومشاكل القلب، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

-فقدان الفيتامينات

العسل عند تناوله مع الماء الساخن أو الحليب أو عند طهيه لفترة طويلة يمكن أن يفقد الفيتامينات والإنزيمات الأساسية.

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