هل يكون ألم الصدر مقلقًا عند إصابتك بـ كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع مرور الأيام، يبدو أن قائمة الأعراض المتعلقة بطفرات فيروس كورونا تتزايد، كما زادت الجائحة من احتمالية تعرض الأشخاص لأعراض أكثر حدة ، والتي قد يبدو بعضها مخيفًا للغاية.

أحد هذه الأعراض هو ألم الصدر، قد لا يكون من الأعراض المدرجة الكلاسيكية لـ COVID-19 ، لكن شدته قد تكون منهكة بدرجة كافية وتتطلب المساعدة.

أصبح ألم الصدر الآن من الأعراض الشائعة التي يتم الإبلاغ عنها بين مرضى كورونا الذين يعانون من عدوى خفيفة، في حين أنه مؤشر شائع لصحتك التنفسية العامة، إلا أن ألم الصدر عندما تعاني من فيروس كورونا يمكن أن ينشأ بسبب عوامل متعددة، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يسبب كوفيد-19 ألمًا في الصدر؟

قد لا يكون ألم الصدر، أو المعاناة من نوع من الانزعاج في الصدر من أعراض كوفيد المنفردة، ولكنه يحدث غالبًا نتيجة لأعراض حالية، أما بالنسبة لشدة ونوع الألم الذي يمكن للمرء أن يشعر به، فيمكن أن يكون حادًا جدًا أو رقيقًا أو يسبب ألمًا أو يزداد سوءًا بالحركة، أو حتى التنفس في بعض الحالات، الأهم من ذلك كله، من المهم أن تتذكر أن ألم الصدر الناجم عن فيروس كورونا ناتج على الأرجح عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يحدث بمفرده أبدًا، ومع ذلك، فإن المعاناة من ألم في الصدر عندما تكون نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية يجب فحصها على الفور في هذه الحالات:

تسعل بعنف

في حين أن السعال الجاف هو أحد الأعراض الشائعة في جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا تقريبًا، إلا أن سعال كوفيد يمكن أن يؤثر على الشخص بشكل مختلف تمامًا، بصرف النظر عن المثابرة والمدة والشدة، يمكن أن تؤدي نوبات السعال الشديدة أيضًا إلى ألم في الصدر، لا يؤدي السعال العنيف إلى إعاقة التنفس فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في حدوث تمزق في العضلات بالقرب من الضلوع وتجويف الصدر، مما يتسبب في إزعاج حاد.

تعاني من التهاب رئوي بسبب كوفيد

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي من المضاعفات الخطيرة لـ كوفيد التي تتطلب الانتباه في الحال.

الالتهاب الرئوي هو أحد المضاعفات التي تحدث بسبب التهاب الأكياس الهوائية الموجودة داخل الرئتين، يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى تراكم السوائل داخل التجويف مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض، يمكن أن يكون ألم الصدر المنهك، والذي يمكن أن يصبح أكثر حدة في الليل علامة عليك التحقق منها.

لديك التهاب في الرئتين

تتزايد حوادث عدوى الرئة بسبب العدوى، حتى نوبة الالتهاب الطفيفة وحدها يمكن أن تسبب عدم الراحة والألم في تجاويف الصدر، يُنصح بإجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية لتحديد مستوى إصابة الرئة في مثل هذه الحالات.

لديك مشكلة في القلب

أولئك الذين يعانون من أي نوع من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي يجب أن يكونوا على اطلاع بعلامات وأعراض التحذير، يمكن أن يسبب ألم الصدر، والذي غالبًا ما يكون بمثابة علامة على أمراض القلب، مشاكل أيضًا.

يمكن أن يؤدي الانتشار السريع للفيروسات في الجسم إلى الإصابة بألم عضلي والتهاب عضلة القلب ومشاكل القلب الأخرى.

ينتشر COVID-19 عن طريق دمك

نحن نعرف الآن التأثير المميت لفيروس SARS-COV-2 على الجسم، عندما يستمر كوفيد-19 في الانتشار عبر مجرى الدم، يمكن أن يسبب انسدادًا رئويًا، والذي يحدث عندما تنكسر جلطة دموية وتنتشر إلى الرئتين، مما يسبب ألمًا عميقًا، وفي الحالات الشديدة، يقيد تدفق الدم إلى الرئتين.

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