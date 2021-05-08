كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 04:37 مساءً - لاقت صيحة المناكير الكاروهات رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين الكثير من الكاروهات، وهو ما جعل خبراء التجميل يقدمون هذه الصيحة بأشكال وألوان مختلفة.

وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم راقٍ وأنيق وجذاب يمنح أظافركِ إطلالة ومظهراً عصرياً ومميزاً بالمناكير الكاروهات، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل رسمات مناكير كاروهات:

مناكير كاروهات أخضر داكن

مناكير كاروهات أخضر (الصورة من حساب iliz beauty على إنستغرام)

لإطلالة جذابة وعصرية لأظافركِ، يُمكنكِ تطبيق صيحة المناكير الكاروهات، باللون الأخضر الداكن، وذلك برسم أصابعك بالمناكير الأخضر، ثم رسم مربعات الكاروهات باللونين الأسود والأحمر على أصابعكِ.

تابعي المزيد: خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل مكياج العيد

مناكير كاروهات مع الجليتر

مناكير كاروهات مع الجليتر ( الصورة من حساب iliz beauty على إنستغرام)

إذا كنتِ تبحثين عن رسمة أكثر جاذبية لصيحة المناكير الكاروهات، يُمكنكِ الاستعانة بصيحة المناكير الكاروهات مع الجليتر، بتلوين أظافركِ بالمناكير الجليتر بلون داكن مثل اللون الأخضر أو النبيتي، مع رسم الكاروهات على اثنين من أظافركِ، بلونين مختلفين مثل الأصفر والفضي، مما يمنح أظافركِ مظهراً جذاباً وعصرياً.

مناكير كاروهات فضي

مناكير كاروهات بالأسود والفضي اللامع( الصورة من حساب iliz Beauty على إنستغرام)

لرسمة أكثر فخامة تناسب خروجاتكِ المسائية، يُمكنكِ تطبيق رسمة المناكير الكاروهات باللون الفضي، وذلك برسم أظافركِ بالمناكير الأسود، ثم رسم أحد أظافركِ بالمناكير الكاروهات الفضي، ثم تركِ باقي الأظافر باللون الأسود أو تطبيق رسمة بسيطة على شكل زخارف أو فروع أشجار باللون الفضي.

تابعي المزيد: طريقة عمل تونر البنجر

مناكير كاروهات بألوان الباستيل

مناكير كاروهات مع ألوان الباستيل( الصورة من حساب iliz beauty على إنستغرام)

لاقت ألوان الباستيل رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، سواء في تصميمات الأزياء أو قطع الإكسسوارات أو حتى في ألوان وصيحات المكياج.

وإذا كنتِ ترغبين في تطبيق صيحة ألوان الباستيل مع المناكير الكاروهات، يُمكنكِ تطبيق مناكير باللون الأخضر الباستيل على أظافركِ، ثم اختيار اثنين متجاورين من الأظافر، لتطبيق صيحة مناكير كاروهات باللون الأزرق الداكن عليهما، مما يمنحكِ إطلالة جذابة وناعمة.

مناكير كاروهات أبيض

مناكير كاروهات أبيض( الصورة من حساب impressmanicure على إنستغرام)

لرسمة أكثر نعومة وبساطة لصيحة المناكير الكاروهات، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الرسمة، بتلوين أظافركِ باللون الرمادي أو البيج الداكن، ثم تلوين أحد الأظافر في منتصف اليد باللون الأبيض، مع تلوينه برسمة الكاروهات بالمناكير الأسود، ثم تلوين أحد الأظافر بجانبه برسمة المناكير الكاروهات باستخدام خطوط رفيعة بالمناكير الأبيض والأسود معاً.

تابعي المزيد: غسول للوجه من الورد والعسل