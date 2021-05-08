الروتين الكوري للعناية بالبشرة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 04:37 مساءً - روتين البشرة الكوري هو نظام متطور للبشرة يتضمن استخدام منتجات متعددة تهدف إلى استهداف أعمق طبقة من الجلد، ونعتمد في هذا النظام على الروتين اليومي الذي تمارسه النساء الكوريات، فإن كنتِ ترغبين في بشرة نقية ومميزة على غرارهن فإليك الخطوات.

تنظيف البشرة

تنظيف البشرة

بمجرد الاستيقاظ من النوم يجب غسل البشرة بالماء للتخلص من الزيوت المتراكمة التي يمكن أن تظهر على الوجه طوال فترة نومك، كما يجب الاعتناء بتناول كمية كبيرة من الماء باستمرار للحفاظ على ترطيب البشرة قدر الإمكان، وبالطبع يتم استخدام زيت مرطب ومنظف للبشرة، وبعدها يتم غسل البشرة برغوة أو غسول للوجه للقيام بعملية التنظيف المزدوج؛ لا سيما إن كانت هناك آثار للمكياج.

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تقشير الوجه

تقشير الوجه

المقشِّر مهم لإزالة خلايا الجلد الميتة وترك بشرتك ناعمة ومشرقة، لذا يُعد من أهم خطوات الروتين الكوري، ولكن ننصحك بالحذر من الإفراط في استخدامه، لا سيما إن كنتِ من ذوات البشرة الحساسة فتلك المقشّرات الخفيفة قد تؤدي إلى حُمرة البشرة، ويمكنكن الاكتفاء بتطبيقه لبضع مرات في الأسبوع، مع الاعتناء باستخدام منتج لطيف على البشرة لإزالة طبقة الجلد الميتة وتنظيف المسام؛ حتى لا تكون مسدودة بسبب الدهون أو الزيوت المتراكمة عليها.

التونر

التونر

هناك الكثير من المنظّفات التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حموضة الجلد، ولكن التونر يُساعد على استعادة درجة الحموضة الطبيعية للجلد وإزالة آثار الزيت والمساعدة في غلق المسام الواسعة، كما يساعد على إزالة الشوائب المتبقية على البشرة بعد التنظيف مع ترطيب وتنعيم البشرة.

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ترطيب البشرة

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة من أهم الأمور لصحتها، ولكن لا بد أن تستخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك؛ فالبشرة معرضة للجفاف لا سيما في فصل الصيف؛ حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة إذا لم يتمَّ ترطيبها باستمرار، ولا تنسي استخدام الكريم الليلي وكريم تحت العين لتجنُّب التجاعيد، كما ننصحك باستخدام السيروم؛ حيث يُعَدُّ الحل الأمثل لعلاج جفاف البشرة أو البقع الداكنة أو الخطوط الرفيعة التي تبدأ في الظهور على الوجه في منتصف الثلاثينات، وهذه المشاكل لا يمكن حلها باستخدام كريم مرطب تقليدي.

القناع الورقي

ترطيب البشرة

دائماً نشاهد أغلب مدونات التجميل الكوريات يستخدمن الماسك الورقي الذي يساعد في ترطيب البشرة، لهذا فهو خطوة مهمة في الروتين الكوري للعناية بالبشرة؛ لضمان الحصول على بشرة مثالية، ولكن يمكنكِ الاستمتاع به لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حسب نوع بشرتك واحتياجها له، وذلك لمدة عشرين دقيقة فقط، مع الاسترخاء التام.

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